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تشمل العاصمة.. تنبيه لأمطار متوسطة ورياح على الرياض

الأرصاد: في حالة تبدأ عصر اليوم وتتواصل حتى فجر الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الرياض بما يشمل "المجمعة، الزلفى، الغاط، شقراء، الدوادمي، عفيف، وتمتد إلى الرياض العاصمة والخرج.

وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة 17:00 مساء اليوم الاثنين، ونهايته في الساعة 2:00 من صباح غد الثلاثاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشمل العاصمة.. تنبيه لأمطار متوسطة ورياح على الرياض
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الرياض بما يشمل "المجمعة، الزلفى، الغاط، شقراء، الدوادمي، عفيف، وتمتد إلى الرياض العاصمة والخرج.

وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة 17:00 مساء اليوم الاثنين، ونهايته في الساعة 2:00 من صباح غد الثلاثاء.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
02:54 PM

تشمل العاصمة.. تنبيه لأمطار متوسطة ورياح على الرياض

الأرصاد: في حالة تبدأ عصر اليوم وتتواصل حتى فجر الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,282

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الرياض بما يشمل "المجمعة، الزلفى، الغاط، شقراء، الدوادمي، عفيف، وتمتد إلى الرياض العاصمة والخرج.

وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة 17:00 مساء اليوم الاثنين، ونهايته في الساعة 2:00 من صباح غد الثلاثاء.

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