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إطلاق هوية جديدة لدوري الدرجة الأولى FDL والتي ترمز إلى First Division League

"العبيدي" يشكر "الفيصل" على متابعته ودعمه الدائم لكل ما يخدم الرياضة

أطلقت رابطة دوري الدرجة الأولى، اليوم الخميس، الهوية الجديدة لدوري الدرجة الأولى FDL والتي ترمز إلى First Division League (دوري الدرجة الأولى). ورفع المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى طلال بن عبدالله العبيدي في بيان نشره حساب دوري الدرجة الأولى "أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص, والذي كان له الأثر الأكبر في التنافس القوي بين أندية دوري الدرجة الأولى وزيادة قيمته السوقية". كما تقدم العبيدي لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على متابعته الحثيثة ودعمه الدائم لكل ما يخدم الرياضة السعودية.
وأكد العبيدي أن اخيتار الهوية الجديدة لدوري الدرجة الأولى "يأتي استكمالًا لمسيرة العمل بصناعة تنافس أقوى, وتعزيز للمكانة التي حظي بها دوري الدرجة الأولى في الفترة الماضية وارتفاع قيمته السوقية والفنية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إطلاق هوية جديدة لدوري الدرجة الأولى FDL والتي ترمز إلى First Division League
سبق

أطلقت رابطة دوري الدرجة الأولى، اليوم الخميس، الهوية الجديدة لدوري الدرجة الأولى FDL والتي ترمز إلى First Division League (دوري الدرجة الأولى). ورفع المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى طلال بن عبدالله العبيدي في بيان نشره حساب دوري الدرجة الأولى "أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص, والذي كان له الأثر الأكبر في التنافس القوي بين أندية دوري الدرجة الأولى وزيادة قيمته السوقية". كما تقدم العبيدي لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على متابعته الحثيثة ودعمه الدائم لكل ما يخدم الرياضة السعودية.
وأكد العبيدي أن اخيتار الهوية الجديدة لدوري الدرجة الأولى "يأتي استكمالًا لمسيرة العمل بصناعة تنافس أقوى, وتعزيز للمكانة التي حظي بها دوري الدرجة الأولى في الفترة الماضية وارتفاع قيمته السوقية والفنية".

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
02:36 PM

إطلاق هوية جديدة لدوري الدرجة الأولى FDL والتي ترمز إلى First Division League

"العبيدي" يشكر "الفيصل" على متابعته ودعمه الدائم لكل ما يخدم الرياضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت رابطة دوري الدرجة الأولى، اليوم الخميس، الهوية الجديدة لدوري الدرجة الأولى FDL والتي ترمز إلى First Division League (دوري الدرجة الأولى). ورفع المدير التنفيذي لدوري الدرجة الأولى طلال بن عبدالله العبيدي في بيان نشره حساب دوري الدرجة الأولى "أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص, والذي كان له الأثر الأكبر في التنافس القوي بين أندية دوري الدرجة الأولى وزيادة قيمته السوقية". كما تقدم العبيدي لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على متابعته الحثيثة ودعمه الدائم لكل ما يخدم الرياضة السعودية.
وأكد العبيدي أن اخيتار الهوية الجديدة لدوري الدرجة الأولى "يأتي استكمالًا لمسيرة العمل بصناعة تنافس أقوى, وتعزيز للمكانة التي حظي بها دوري الدرجة الأولى في الفترة الماضية وارتفاع قيمته السوقية والفنية".

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