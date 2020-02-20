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أول مدينة ذكية للأغذية بالشرق الأوسط.. "أمانة مكة": معوقات تحول دون إنشائها

في توضيح لمتحدثها "سمرقندي" أكد خلاله عبر "سبق" إنه جارٍ دراسة معالجتها

برّرت أمانة العاصمة المقدسة، على لسان ناطقها، عدم تنفيذ مدينة مكة الذكية للأغذية بحي العكيشية بمكة المكرمة، إلى وجود معوقات حالت دون تسليم موقع المشروع.

وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، في تصريح لـ"سبق" رداً على تساؤلات عدم تنفيذ مدينة مكة الذكية للأغذية طيلة السنوات الماضية: "فيما يخص مدينة مكة الذكية للأغذية نفيدكم بأن التأخير بسبب وجود معوقات تحول دون تسليم موقع المشروع، وجارٍ دراسة معالجتها".

وكان من المفترض أن تسلّم أمانة العاصمة المقدسة موقع مشروع مدينة مكة الذكية للأغذية بحي العكيشية للمطور من أجل البدء في مرحلة التجهيز والإنشاء بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المعوقات حالت دون ذلك.

وتعتبر مدينة مكة الذكية للأغذية؛ أول مدينة ذكية للأغذية في الشرق الأوسط، وتتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع، وتبعد عن المسجد الحرام 8 كيلومترات.

أمانة العاصمة المقدسة مدينة مكة الذكية للأغذية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أول مدينة ذكية للأغذية بالشرق الأوسط.. "أمانة مكة": معوقات تحول دون إنشائها
سبق

برّرت أمانة العاصمة المقدسة، على لسان ناطقها، عدم تنفيذ مدينة مكة الذكية للأغذية بحي العكيشية بمكة المكرمة، إلى وجود معوقات حالت دون تسليم موقع المشروع.

وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، في تصريح لـ"سبق" رداً على تساؤلات عدم تنفيذ مدينة مكة الذكية للأغذية طيلة السنوات الماضية: "فيما يخص مدينة مكة الذكية للأغذية نفيدكم بأن التأخير بسبب وجود معوقات تحول دون تسليم موقع المشروع، وجارٍ دراسة معالجتها".

وكان من المفترض أن تسلّم أمانة العاصمة المقدسة موقع مشروع مدينة مكة الذكية للأغذية بحي العكيشية للمطور من أجل البدء في مرحلة التجهيز والإنشاء بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المعوقات حالت دون ذلك.

وتعتبر مدينة مكة الذكية للأغذية؛ أول مدينة ذكية للأغذية في الشرق الأوسط، وتتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع، وتبعد عن المسجد الحرام 8 كيلومترات.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
10:49 AM
اخر تعديل
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
11:18 AM

أول مدينة ذكية للأغذية بالشرق الأوسط.. "أمانة مكة": معوقات تحول دون إنشائها

في توضيح لمتحدثها "سمرقندي" أكد خلاله عبر "سبق" إنه جارٍ دراسة معالجتها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
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برّرت أمانة العاصمة المقدسة، على لسان ناطقها، عدم تنفيذ مدينة مكة الذكية للأغذية بحي العكيشية بمكة المكرمة، إلى وجود معوقات حالت دون تسليم موقع المشروع.

وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، في تصريح لـ"سبق" رداً على تساؤلات عدم تنفيذ مدينة مكة الذكية للأغذية طيلة السنوات الماضية: "فيما يخص مدينة مكة الذكية للأغذية نفيدكم بأن التأخير بسبب وجود معوقات تحول دون تسليم موقع المشروع، وجارٍ دراسة معالجتها".

وكان من المفترض أن تسلّم أمانة العاصمة المقدسة موقع مشروع مدينة مكة الذكية للأغذية بحي العكيشية للمطور من أجل البدء في مرحلة التجهيز والإنشاء بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المعوقات حالت دون ذلك.

وتعتبر مدينة مكة الذكية للأغذية؛ أول مدينة ذكية للأغذية في الشرق الأوسط، وتتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع، وتبعد عن المسجد الحرام 8 كيلومترات.

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