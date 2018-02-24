وتفصيلاً، أعلنت إدارة التعليم في بيان لها أنه "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد، والحالة الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد، فقد وجّه مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار بتعليق الدراسة في مدارس التعليم العام كافة بالمحافظة يوم الأحد الموافق 8-6-1439هـ".

وجّه مدير تعليم محافظة الخرج بتعليق الدراسة في مدارس التعليم العام كافة بالمحافظة؛ وذلك نظرًا للحالة الجوية التي تمر بها المحافظة.

تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام كافة بالخرج عبدالسلام العنزي سبق 2018-02-24 وجّه مدير تعليم محافظة الخرج بتعليق الدراسة في مدارس التعليم العام كافة بالمحافظة؛ وذلك نظرًا للحالة الجوية التي تمر بها المحافظة. وتفصيلاً، أعلنت إدارة التعليم في بيان لها أنه "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد، والحالة الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد، فقد وجّه مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار بتعليق الدراسة في مدارس التعليم العام كافة بالمحافظة يوم الأحد الموافق 8-6-1439هـ".

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 11:27 PM

تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام كافة بالخرج بناء على تقارير "الأرصاد" والحالة الجوية المتوقعة





A A A





96 مشاركة

وجّه مدير تعليم محافظة الخرج بتعليق الدراسة في مدارس التعليم العام كافة بالمحافظة؛ وذلك نظرًا للحالة الجوية التي تمر بها المحافظة.

وتفصيلاً، أعلنت إدارة التعليم في بيان لها أنه "بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد، والحالة الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد، فقد وجّه مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار بتعليق الدراسة في مدارس التعليم العام كافة بالمحافظة يوم الأحد الموافق 8-6-1439هـ".