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غدًا.. أمير تبوك يستقبل رئيس "نيوم" وطلبة برنامجها للابتعاث الخارجي

البرنامج يستهدف تمكينهم من الدراسة في أفضل الجامعات الأمريكية

يستقبل الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، غدًا الأربعاء، في ديوان الإمارة، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، يرافقه عدد من الطلاب والطالبات المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس الذي يستهدف تمكين أبناء المنطقة من الدراسة في أفضل الجامعات الأمريكية.

وتأتي الزيارة في إطار تشجيع سموه لأبناء وبنات المنطقة وجميع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تأهيل وتدريب الشباب والشابات في برامج أكاديمية متقدمة تعزز فرصهم للمنافسة ودمجهم في سوق العمل وتوفر لهم فرص عمل نوعية في شركة نيوم تمكّنهم من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاعات الأعمال المختلفة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الدولية العاملة في نيوم.

يشار إلى أن 46 طالبًا وطالبة من الملتحقين في برنامج نيوم للابتعاث الخارجي الذين أنهوا سنتهم التحضيرية في جامعة فهد بن سلطان، سيشاركون في هذه الزيارة للاستماع إلى توجيهات سموه السديدة.

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غدًا.. أمير تبوك يستقبل رئيس "نيوم" وطلبة برنامجها للابتعاث الخارجي
سبق

يستقبل الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، غدًا الأربعاء، في ديوان الإمارة، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، يرافقه عدد من الطلاب والطالبات المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس الذي يستهدف تمكين أبناء المنطقة من الدراسة في أفضل الجامعات الأمريكية.

وتأتي الزيارة في إطار تشجيع سموه لأبناء وبنات المنطقة وجميع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تأهيل وتدريب الشباب والشابات في برامج أكاديمية متقدمة تعزز فرصهم للمنافسة ودمجهم في سوق العمل وتوفر لهم فرص عمل نوعية في شركة نيوم تمكّنهم من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاعات الأعمال المختلفة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الدولية العاملة في نيوم.

يشار إلى أن 46 طالبًا وطالبة من الملتحقين في برنامج نيوم للابتعاث الخارجي الذين أنهوا سنتهم التحضيرية في جامعة فهد بن سلطان، سيشاركون في هذه الزيارة للاستماع إلى توجيهات سموه السديدة.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
09:17 PM

غدًا.. أمير تبوك يستقبل رئيس "نيوم" وطلبة برنامجها للابتعاث الخارجي

البرنامج يستهدف تمكينهم من الدراسة في أفضل الجامعات الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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يستقبل الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، غدًا الأربعاء، في ديوان الإمارة، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، يرافقه عدد من الطلاب والطالبات المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس الذي يستهدف تمكين أبناء المنطقة من الدراسة في أفضل الجامعات الأمريكية.

وتأتي الزيارة في إطار تشجيع سموه لأبناء وبنات المنطقة وجميع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تأهيل وتدريب الشباب والشابات في برامج أكاديمية متقدمة تعزز فرصهم للمنافسة ودمجهم في سوق العمل وتوفر لهم فرص عمل نوعية في شركة نيوم تمكّنهم من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاعات الأعمال المختلفة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الدولية العاملة في نيوم.

يشار إلى أن 46 طالبًا وطالبة من الملتحقين في برنامج نيوم للابتعاث الخارجي الذين أنهوا سنتهم التحضيرية في جامعة فهد بن سلطان، سيشاركون في هذه الزيارة للاستماع إلى توجيهات سموه السديدة.

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