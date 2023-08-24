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"ديربي المجمعة" .. السلبية تنهي لقاء الفيصلي والفيحاء

لم يستطع الفيصلي أو الفيحاء من تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي وتحقيق نقطة لكل فريق.

الشوط الأولى لم يظهر بالمستوى المأمول من جانب الطرفين، بعد انحصار اللعب كثيرًا في منطقة المناورة والعشوائية في خط المقدمة.

كانت محاولة لاعب الفيصلي "ويليام أوليفيرا" هي الأخطر حينما سدد كرة قوية عند الدقيقة العاشرة تكفلت العارضة الفيحاوية بالتصدي لها.

ومثلها ضاعت فرصة "روني فرنانديز" لاعب الفيحاء، حينما اعتلت تسديدته العارضة الفيصلاوية عند الدقيقة20.

وفي الشوط الثاني واصل الفريقان تقديم العروض الباهتة حتى الدقيقة 70 حينما سدد لاعب الفيصلي خالد الكعبي كرة أرضية زاحفة مرت بجانب القائم الأيسر لحارس مرمى الفيحاء عامر شفيع.

حاول الفيحاء بلوغ مرمى حارس الفيصلي مصطفى ملائكة في الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ديربي المجمعة" .. السلبية تنهي لقاء الفيصلي والفيحاء
سبق

لم يستطع الفيصلي أو الفيحاء من تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي وتحقيق نقطة لكل فريق.

الشوط الأولى لم يظهر بالمستوى المأمول من جانب الطرفين، بعد انحصار اللعب كثيرًا في منطقة المناورة والعشوائية في خط المقدمة.

كانت محاولة لاعب الفيصلي "ويليام أوليفيرا" هي الأخطر حينما سدد كرة قوية عند الدقيقة العاشرة تكفلت العارضة الفيحاوية بالتصدي لها.

ومثلها ضاعت فرصة "روني فرنانديز" لاعب الفيحاء، حينما اعتلت تسديدته العارضة الفيصلاوية عند الدقيقة20.

وفي الشوط الثاني واصل الفريقان تقديم العروض الباهتة حتى الدقيقة 70 حينما سدد لاعب الفيصلي خالد الكعبي كرة أرضية زاحفة مرت بجانب القائم الأيسر لحارس مرمى الفيحاء عامر شفيع.

حاول الفيحاء بلوغ مرمى حارس الفيصلي مصطفى ملائكة في الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
09:12 PM

"ديربي المجمعة" .. السلبية تنهي لقاء الفيصلي والفيحاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لم يستطع الفيصلي أو الفيحاء من تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي وتحقيق نقطة لكل فريق.

الشوط الأولى لم يظهر بالمستوى المأمول من جانب الطرفين، بعد انحصار اللعب كثيرًا في منطقة المناورة والعشوائية في خط المقدمة.

كانت محاولة لاعب الفيصلي "ويليام أوليفيرا" هي الأخطر حينما سدد كرة قوية عند الدقيقة العاشرة تكفلت العارضة الفيحاوية بالتصدي لها.

ومثلها ضاعت فرصة "روني فرنانديز" لاعب الفيحاء، حينما اعتلت تسديدته العارضة الفيصلاوية عند الدقيقة20.

وفي الشوط الثاني واصل الفريقان تقديم العروض الباهتة حتى الدقيقة 70 حينما سدد لاعب الفيصلي خالد الكعبي كرة أرضية زاحفة مرت بجانب القائم الأيسر لحارس مرمى الفيحاء عامر شفيع.

حاول الفيحاء بلوغ مرمى حارس الفيصلي مصطفى ملائكة في الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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