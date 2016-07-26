صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من استعادة مجوهرات، تُقدَّر قيمتها بمبلغ (80.000) ريال، والقبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، قام بالسطو على منزل، وسرقتها. وقد جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-26 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من استعادة مجوهرات، تُقدَّر قيمتها بمبلغ (80.000) ريال، والقبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، قام بالسطو على منزل، وسرقتها. وقد جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 01:34 AM

شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال قبضت على الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى النيابة العامة





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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من استعادة مجوهرات، تُقدَّر قيمتها بمبلغ (80.000) ريال، والقبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، قام بالسطو على منزل، وسرقتها. وقد جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.