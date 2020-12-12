"الصحة الفلسطينية": سنتسلم 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا.. قريباً

"النجار": تفشي الوباء بالمنطقة وصل حالة الذروة في الظرف الحالي

قال المسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، إن حوالي 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ستصل قريبًا إلى فلسطين، بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.

وأوضح "النجار" اليوم السبت، أنه بعد استلام هذه الجرعات ستباشر السلطات الصحية عمليات تطعيم المواطنين بعدة أنواع من اللقاحات، تمكنت من توفيرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول والشركات العالمية للأدوية، طبقاً لمركز الفلسطيني للإعلام.

المسؤول الفلسطيني أكد أن تفشي وباء كورونا بالمنطقة وصل حالة الذروة في الظرف الحالي، مما جعل الطواقم الصحية في حالة إرهاق بسبب الجهود المضاعفة لمواجهة هذا التحدي الصحي العام الخطير.

ودعا المواطنين إلى احترام التدابير الوقائية من الوباء حتى لا ترتفع الإصابات بما يؤدي إلى عجز الهياكل الصحية على استيعابها، وبالتالي الدخول في مرحلة شديدة الخطورة على الجميع.