النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 166 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة الفلسطينية": سنتسلم 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا.. قريباً

"النجار": تفشي الوباء بالمنطقة وصل حالة الذروة في الظرف الحالي

قال المسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، إن حوالي 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ستصل قريبًا إلى فلسطين، بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.

وأوضح "النجار" اليوم السبت، أنه بعد استلام هذه الجرعات ستباشر السلطات الصحية عمليات تطعيم المواطنين بعدة أنواع من اللقاحات، تمكنت من توفيرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول والشركات العالمية للأدوية، طبقاً لمركز الفلسطيني للإعلام.
المسؤول الفلسطيني أكد أن تفشي وباء كورونا بالمنطقة وصل حالة الذروة في الظرف الحالي، مما جعل الطواقم الصحية في حالة إرهاق بسبب الجهود المضاعفة لمواجهة هذا التحدي الصحي العام الخطير.
ودعا المواطنين إلى احترام التدابير الوقائية من الوباء حتى لا ترتفع الإصابات بما يؤدي إلى عجز الهياكل الصحية على استيعابها، وبالتالي الدخول في مرحلة شديدة الخطورة على الجميع.

وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة الفلسطينية": سنتسلم 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا.. قريباً
سبق

قال المسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، إن حوالي 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ستصل قريبًا إلى فلسطين، بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.

وأوضح "النجار" اليوم السبت، أنه بعد استلام هذه الجرعات ستباشر السلطات الصحية عمليات تطعيم المواطنين بعدة أنواع من اللقاحات، تمكنت من توفيرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول والشركات العالمية للأدوية، طبقاً لمركز الفلسطيني للإعلام.
المسؤول الفلسطيني أكد أن تفشي وباء كورونا بالمنطقة وصل حالة الذروة في الظرف الحالي، مما جعل الطواقم الصحية في حالة إرهاق بسبب الجهود المضاعفة لمواجهة هذا التحدي الصحي العام الخطير.
ودعا المواطنين إلى احترام التدابير الوقائية من الوباء حتى لا ترتفع الإصابات بما يؤدي إلى عجز الهياكل الصحية على استيعابها، وبالتالي الدخول في مرحلة شديدة الخطورة على الجميع.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
04:44 PM

"الصحة الفلسطينية": سنتسلم 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا.. قريباً

"النجار": تفشي الوباء بالمنطقة وصل حالة الذروة في الظرف الحالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
829

قال المسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، إن حوالي 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا ستصل قريبًا إلى فلسطين، بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.

وأوضح "النجار" اليوم السبت، أنه بعد استلام هذه الجرعات ستباشر السلطات الصحية عمليات تطعيم المواطنين بعدة أنواع من اللقاحات، تمكنت من توفيرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول والشركات العالمية للأدوية، طبقاً لمركز الفلسطيني للإعلام.
المسؤول الفلسطيني أكد أن تفشي وباء كورونا بالمنطقة وصل حالة الذروة في الظرف الحالي، مما جعل الطواقم الصحية في حالة إرهاق بسبب الجهود المضاعفة لمواجهة هذا التحدي الصحي العام الخطير.
ودعا المواطنين إلى احترام التدابير الوقائية من الوباء حتى لا ترتفع الإصابات بما يؤدي إلى عجز الهياكل الصحية على استيعابها، وبالتالي الدخول في مرحلة شديدة الخطورة على الجميع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,528
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,448
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,982

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة