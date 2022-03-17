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فيفا يدعو إلى اجتماع لتأجيل كأس العالم للأندية في الصين

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، إلى اجتماع طارئ، غدًا الأربعاء، يناقش اقتراح تأجيل كأس العالم للأندية في الصين 2021، وتبعات تأجيل يورو 2020 وكوبا أميركا؛ على جدول المسابقات الدولية.

قال جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء: إنه يتعين تغيير موعد كأس العالم للأندية 2021 بعد تأجيل بطولتي أوروبا وكوبا أميركا إلى العام المقبل.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي في بيان أن الفيفا سيعقد مؤتمرًا عبر الفيديو غدًا الأربعاء، سيتم خلاله التصديق على قراري الاتحاد الأوروبي (يويفا) واتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)، وبحث مدى إمكانية إقامة كأس العالم للأندية، التي سينافس فيها 24 فريقًا، في وقت لاحق في 2021 أو 2022 أو 2023.

الاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو كأس العالم للأندية كوبا أمريكا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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فيفا يدعو إلى اجتماع لتأجيل كأس العالم للأندية في الصين
سبق

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، إلى اجتماع طارئ، غدًا الأربعاء، يناقش اقتراح تأجيل كأس العالم للأندية في الصين 2021، وتبعات تأجيل يورو 2020 وكوبا أميركا؛ على جدول المسابقات الدولية.

قال جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء: إنه يتعين تغيير موعد كأس العالم للأندية 2021 بعد تأجيل بطولتي أوروبا وكوبا أميركا إلى العام المقبل.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي في بيان أن الفيفا سيعقد مؤتمرًا عبر الفيديو غدًا الأربعاء، سيتم خلاله التصديق على قراري الاتحاد الأوروبي (يويفا) واتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)، وبحث مدى إمكانية إقامة كأس العالم للأندية، التي سينافس فيها 24 فريقًا، في وقت لاحق في 2021 أو 2022 أو 2023.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:44 PM

فيفا يدعو إلى اجتماع لتأجيل كأس العالم للأندية في الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، إلى اجتماع طارئ، غدًا الأربعاء، يناقش اقتراح تأجيل كأس العالم للأندية في الصين 2021، وتبعات تأجيل يورو 2020 وكوبا أميركا؛ على جدول المسابقات الدولية.

قال جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء: إنه يتعين تغيير موعد كأس العالم للأندية 2021 بعد تأجيل بطولتي أوروبا وكوبا أميركا إلى العام المقبل.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي في بيان أن الفيفا سيعقد مؤتمرًا عبر الفيديو غدًا الأربعاء، سيتم خلاله التصديق على قراري الاتحاد الأوروبي (يويفا) واتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)، وبحث مدى إمكانية إقامة كأس العالم للأندية، التي سينافس فيها 24 فريقًا، في وقت لاحق في 2021 أو 2022 أو 2023.

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