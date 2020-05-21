صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخصين قاما بسرقة أسطوانات غاز من شاحنة توزيع أثناء توقفها، ثم محاولتهما الفرار؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليهما، وهما مواطنان (في العقد الثالث والرابع من العمر)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهما للنيابة العامة.

شرطة جازان: القبض على شخصيْن قاما بسرقة أسطوانات غاز من شاحنة توزيع أثناء توقفها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-21 صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخصين قاما بسرقة أسطوانات غاز من شاحنة توزيع أثناء توقفها، ثم محاولتهما الفرار؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليهما، وهما مواطنان (في العقد الثالث والرابع من العمر)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهما للنيابة العامة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 10:41 AM

شرطة جازان: القبض على شخصيْن قاما بسرقة أسطوانات غاز من شاحنة توزيع أثناء توقفها مواطنان في العقد الثالث والرابع من العمر.. وجرى إحالتهما للنيابة العامة





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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخصين قاما بسرقة أسطوانات غاز من شاحنة توزيع أثناء توقفها، ثم محاولتهما الفرار؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليهما، وهما مواطنان (في العقد الثالث والرابع من العمر)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهما للنيابة العامة.