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تعطل بأنابيب المياه المحلاة بـ"حشرج وحائرية تربة".. والأهالي يطلبون فرصة!

فيما يتنقل المتضررون بصهاريجهم بين أشياب المحافظة لسد احتياجات منازلهم

‬وقفت "سبق"، صباح اليوم، على أشياب المياه المحلاة بمركزيْ "الحشرج، والحائرية" بمحافظة تربة، ولاحظت تعطل بعض أنابيب الأشياب التي تسببت في تأخير الأهالي وهم ينتظرون وصول صهاريجهم إلى أنابيب المياه.

وتفصيلًا، تتكون أنابيب أشياب المياه المحلاة من 4 مسارات؛ حيث إن جميعها لا تضخ في نفس الوقت كما هو معتاد في الفترة الماضية؛ وما حدث اليوم مختلف تمامًا؛ حيث إن الذي يعمل في كلا الموقعين مسار واحد فقط في ظل تعطل الـ3 مسارات الأخرى التي لا تعمل في وقت واحد بسبب ضعف الضخ المتكرر الذي لم توجد له حلول عاجلة ومناسبة؛ حيث إن هذا الضعف يتسبب -في بعض الأيام- في عدم ضخ المياه؛ مما يجعل الأهالي يتنقلون بصهاريجهم بين أشياب المحافظة ومراكزها بحثًا عن المياه لمنازلهم.

والتقت "سبق" العمالة الوافدة التي تعمل على فتح أشياب المياه المحلاة لمدة 3 أيام في الأسبوع منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وأكدوا أن سبب تأخير الأهالي أمام أنابيب المياه هو ضعف الضخ الذي يتسبب أحيانًا في عدم وصول المياه إلى أشياب "الحشرج، والحائرية".

وقال مواطنون: "نطالب المسؤولين عن أشياب المياه المحلاة، بمعالجة هذه المشكلة وتمديد فترة أوقات الدوام طوال أيام الأسبوع؛ لمنح الجميع فرصة الحصول على احتياجاتهم من المياه المحلاة لتعبئة منازلهم بكل يسر وسهولة دون عناء وتأخير كما هو الحال المستمر في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة وسط الرياح المثيرة للأتربة والغبار".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعطل بأنابيب المياه المحلاة بـ"حشرج وحائرية تربة".. والأهالي يطلبون فرصة!
سبق

‬وقفت "سبق"، صباح اليوم، على أشياب المياه المحلاة بمركزيْ "الحشرج، والحائرية" بمحافظة تربة، ولاحظت تعطل بعض أنابيب الأشياب التي تسببت في تأخير الأهالي وهم ينتظرون وصول صهاريجهم إلى أنابيب المياه.

وتفصيلًا، تتكون أنابيب أشياب المياه المحلاة من 4 مسارات؛ حيث إن جميعها لا تضخ في نفس الوقت كما هو معتاد في الفترة الماضية؛ وما حدث اليوم مختلف تمامًا؛ حيث إن الذي يعمل في كلا الموقعين مسار واحد فقط في ظل تعطل الـ3 مسارات الأخرى التي لا تعمل في وقت واحد بسبب ضعف الضخ المتكرر الذي لم توجد له حلول عاجلة ومناسبة؛ حيث إن هذا الضعف يتسبب -في بعض الأيام- في عدم ضخ المياه؛ مما يجعل الأهالي يتنقلون بصهاريجهم بين أشياب المحافظة ومراكزها بحثًا عن المياه لمنازلهم.

والتقت "سبق" العمالة الوافدة التي تعمل على فتح أشياب المياه المحلاة لمدة 3 أيام في الأسبوع منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وأكدوا أن سبب تأخير الأهالي أمام أنابيب المياه هو ضعف الضخ الذي يتسبب أحيانًا في عدم وصول المياه إلى أشياب "الحشرج، والحائرية".

وقال مواطنون: "نطالب المسؤولين عن أشياب المياه المحلاة، بمعالجة هذه المشكلة وتمديد فترة أوقات الدوام طوال أيام الأسبوع؛ لمنح الجميع فرصة الحصول على احتياجاتهم من المياه المحلاة لتعبئة منازلهم بكل يسر وسهولة دون عناء وتأخير كما هو الحال المستمر في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة وسط الرياح المثيرة للأتربة والغبار".

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
03:40 PM

تعطل بأنابيب المياه المحلاة بـ"حشرج وحائرية تربة".. والأهالي يطلبون فرصة!

فيما يتنقل المتضررون بصهاريجهم بين أشياب المحافظة لسد احتياجات منازلهم

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متعب البقمي - الطائف
0
1,258

‬وقفت "سبق"، صباح اليوم، على أشياب المياه المحلاة بمركزيْ "الحشرج، والحائرية" بمحافظة تربة، ولاحظت تعطل بعض أنابيب الأشياب التي تسببت في تأخير الأهالي وهم ينتظرون وصول صهاريجهم إلى أنابيب المياه.

وتفصيلًا، تتكون أنابيب أشياب المياه المحلاة من 4 مسارات؛ حيث إن جميعها لا تضخ في نفس الوقت كما هو معتاد في الفترة الماضية؛ وما حدث اليوم مختلف تمامًا؛ حيث إن الذي يعمل في كلا الموقعين مسار واحد فقط في ظل تعطل الـ3 مسارات الأخرى التي لا تعمل في وقت واحد بسبب ضعف الضخ المتكرر الذي لم توجد له حلول عاجلة ومناسبة؛ حيث إن هذا الضعف يتسبب -في بعض الأيام- في عدم ضخ المياه؛ مما يجعل الأهالي يتنقلون بصهاريجهم بين أشياب المحافظة ومراكزها بحثًا عن المياه لمنازلهم.

والتقت "سبق" العمالة الوافدة التي تعمل على فتح أشياب المياه المحلاة لمدة 3 أيام في الأسبوع منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وأكدوا أن سبب تأخير الأهالي أمام أنابيب المياه هو ضعف الضخ الذي يتسبب أحيانًا في عدم وصول المياه إلى أشياب "الحشرج، والحائرية".

وقال مواطنون: "نطالب المسؤولين عن أشياب المياه المحلاة، بمعالجة هذه المشكلة وتمديد فترة أوقات الدوام طوال أيام الأسبوع؛ لمنح الجميع فرصة الحصول على احتياجاتهم من المياه المحلاة لتعبئة منازلهم بكل يسر وسهولة دون عناء وتأخير كما هو الحال المستمر في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة وسط الرياح المثيرة للأتربة والغبار".

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