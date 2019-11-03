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أخضر السلة يواجه الكويت في افتتاح البطولة الخليجية

أعلنت اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة عن جدول البطولة الخليجية السادسة عشرة للرجال، والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 2019/11/23 إلى 2919/12/1.

وسيفتتح المنتخب السعودي أولى مبارياته أمام نظيره الكويت مستضيف البطولة يوم السبت 23 نوفمبر، عند الساعة السابعة مساءً.

ثم يلعب يوم الأحد 24 نوفمبر، عند الساعة السابعة اللقاء الثاني أمام الإمارات.

ويلعب بعدها يوم الاثنين أمام قطر، 25 نوفمبر، الساعة الخامسة مساءً اللقاء الثالث أمام قطر.

وفي 27 نوفمبر، وعند الساعة الخامسة مساءً يواجه أخضر السلة المنتخب البحريني في اللقاء الرابع والأخير، قبل الأداور النهائية، التي ستلعب يومي السبت والأحد.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة السلة إيقاف الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة السادسة التي تختتم السبت القادم، على أن يدخل المنتخب الأول في معسكر إعدادي يوم الأحد القادم استعداداً للمشاركة في البطولة.

كرة السلة البطولة الخليجية السادسة عشرة للرجال الكويت المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر السلة يواجه الكويت في افتتاح البطولة الخليجية
سبق

أعلنت اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة عن جدول البطولة الخليجية السادسة عشرة للرجال، والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 2019/11/23 إلى 2919/12/1.

وسيفتتح المنتخب السعودي أولى مبارياته أمام نظيره الكويت مستضيف البطولة يوم السبت 23 نوفمبر، عند الساعة السابعة مساءً.

ثم يلعب يوم الأحد 24 نوفمبر، عند الساعة السابعة اللقاء الثاني أمام الإمارات.

ويلعب بعدها يوم الاثنين أمام قطر، 25 نوفمبر، الساعة الخامسة مساءً اللقاء الثالث أمام قطر.

وفي 27 نوفمبر، وعند الساعة الخامسة مساءً يواجه أخضر السلة المنتخب البحريني في اللقاء الرابع والأخير، قبل الأداور النهائية، التي ستلعب يومي السبت والأحد.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة السلة إيقاف الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة السادسة التي تختتم السبت القادم، على أن يدخل المنتخب الأول في معسكر إعدادي يوم الأحد القادم استعداداً للمشاركة في البطولة.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
08:04 PM

أخضر السلة يواجه الكويت في افتتاح البطولة الخليجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة عن جدول البطولة الخليجية السادسة عشرة للرجال، والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 2019/11/23 إلى 2919/12/1.

وسيفتتح المنتخب السعودي أولى مبارياته أمام نظيره الكويت مستضيف البطولة يوم السبت 23 نوفمبر، عند الساعة السابعة مساءً.

ثم يلعب يوم الأحد 24 نوفمبر، عند الساعة السابعة اللقاء الثاني أمام الإمارات.

ويلعب بعدها يوم الاثنين أمام قطر، 25 نوفمبر، الساعة الخامسة مساءً اللقاء الثالث أمام قطر.

وفي 27 نوفمبر، وعند الساعة الخامسة مساءً يواجه أخضر السلة المنتخب البحريني في اللقاء الرابع والأخير، قبل الأداور النهائية، التي ستلعب يومي السبت والأحد.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة السلة إيقاف الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة السادسة التي تختتم السبت القادم، على أن يدخل المنتخب الأول في معسكر إعدادي يوم الأحد القادم استعداداً للمشاركة في البطولة.

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