تشمل ذخيرة لمدافعي الخطوط الأمامية.. أوكرانيا تتسلم شحنة مساعدات عسكرية أمريكية

تبلغ قيمتها 200 مليون دولار.. وتزن 91 طناً

أعلنت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، اليوم "السبت"، وصول الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية، بقيمة 200 مليون دولار، التي أمر بها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضحت السفارة على حسابها في "تويتر" أن الشحنة تشمل نحو 200 ألف رطل "91 طناً" من المساعدات العسكرية، بما في ذلك ذخيرة لمدافعي الخطوط الأمامية الأوكرانية.

وبينت أن الشحنة تأتي ضمن التزامات واشنطن بمساعدة أوكرانيا على تعزيز دفاعاتها في مواجهة العدوان الروسي المتزايد، والتي بلغت 2.7 مليار دولار منذ 2014.