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تشمل ذخيرة لمدافعي الخطوط الأمامية.. أوكرانيا تتسلم شحنة مساعدات عسكرية أمريكية

تبلغ قيمتها 200 مليون دولار.. وتزن 91 طناً

أعلنت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، اليوم "السبت"، وصول الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية، بقيمة 200 مليون دولار، التي أمر بها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضحت السفارة على حسابها في "تويتر" أن الشحنة تشمل نحو 200 ألف رطل "91 طناً" من المساعدات العسكرية، بما في ذلك ذخيرة لمدافعي الخطوط الأمامية الأوكرانية.

وبينت أن الشحنة تأتي ضمن التزامات واشنطن بمساعدة أوكرانيا على تعزيز دفاعاتها في مواجهة العدوان الروسي المتزايد، والتي بلغت 2.7 مليار دولار منذ 2014.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تشمل ذخيرة لمدافعي الخطوط الأمامية.. أوكرانيا تتسلم شحنة مساعدات عسكرية أمريكية
سبق

أعلنت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، اليوم "السبت"، وصول الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية، بقيمة 200 مليون دولار، التي أمر بها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضحت السفارة على حسابها في "تويتر" أن الشحنة تشمل نحو 200 ألف رطل "91 طناً" من المساعدات العسكرية، بما في ذلك ذخيرة لمدافعي الخطوط الأمامية الأوكرانية.

وبينت أن الشحنة تأتي ضمن التزامات واشنطن بمساعدة أوكرانيا على تعزيز دفاعاتها في مواجهة العدوان الروسي المتزايد، والتي بلغت 2.7 مليار دولار منذ 2014.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
02:31 PM

تشمل ذخيرة لمدافعي الخطوط الأمامية.. أوكرانيا تتسلم شحنة مساعدات عسكرية أمريكية

تبلغ قيمتها 200 مليون دولار.. وتزن 91 طناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، اليوم "السبت"، وصول الشحنة الأولى من المساعدات العسكرية، بقيمة 200 مليون دولار، التي أمر بها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضحت السفارة على حسابها في "تويتر" أن الشحنة تشمل نحو 200 ألف رطل "91 طناً" من المساعدات العسكرية، بما في ذلك ذخيرة لمدافعي الخطوط الأمامية الأوكرانية.

وبينت أن الشحنة تأتي ضمن التزامات واشنطن بمساعدة أوكرانيا على تعزيز دفاعاتها في مواجهة العدوان الروسي المتزايد، والتي بلغت 2.7 مليار دولار منذ 2014.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,806
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,624
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,875
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,739

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