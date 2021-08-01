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حالة أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.. و"المدني" يدعو الى الحيطة

ابتداءً من اليوم حتى الخميس المقبل تصاحبها رياح نشطة السرعة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع، إلى توخي الحيطة وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله- ابتداءً من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرّمة) تصاحبها رياح نشطة السرعة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول.

كما ستتأثر من يوم غدٍ الإثنين حتى الخميس المقبل مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل) بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهابت المديرية العامة بالجميع، توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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حالة أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.. و"المدني" يدعو الى الحيطة
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع، إلى توخي الحيطة وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله- ابتداءً من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرّمة) تصاحبها رياح نشطة السرعة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول.

كما ستتأثر من يوم غدٍ الإثنين حتى الخميس المقبل مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل) بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهابت المديرية العامة بالجميع، توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
01:49 PM

حالة أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.. و"المدني" يدعو الى الحيطة

ابتداءً من اليوم حتى الخميس المقبل تصاحبها رياح نشطة السرعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع، إلى توخي الحيطة وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله- ابتداءً من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرّمة) تصاحبها رياح نشطة السرعة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول.

كما ستتأثر من يوم غدٍ الإثنين حتى الخميس المقبل مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، حائل) بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهابت المديرية العامة بالجميع، توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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