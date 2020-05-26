النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بداية أغسطس .. موعد منتظر لاستئناف الدوري السعودي لكرة القدم

بعد الأخبار الإيجابية حول جائحة فيروس كورونا

ينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما هو جديد حول جائحة تفشي فيروس كورونا ( كوفيد - 19) من أجل استئناف الدوري ، وترتيب عودة المحترفين الأجانب إلى أنديتهم مجددًا .

ويبحث اتحاد القدم برئاسة ياسر المسحل مدى إمكانية عودة النشاط الرياضي مع بداية شهر أغسطس المقبل بدلاً من يوم 20 من الشهر ذاته (المحدد مسبقًا)، نظرًا للمعطيات الإيجابية التي أعلنتها الجهات الرسمية اليوم الثلاثاء، والتي أكدت عودة الحياة الطبيعية في المملكة بدءًا من 21 يونيو المقبل.

يُذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحل النصر وصيفًا، مع تبقي 8 جولات من عمر المسابقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بداية أغسطس .. موعد منتظر لاستئناف الدوري السعودي لكرة القدم
سبق

ينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما هو جديد حول جائحة تفشي فيروس كورونا ( كوفيد - 19) من أجل استئناف الدوري ، وترتيب عودة المحترفين الأجانب إلى أنديتهم مجددًا .

ويبحث اتحاد القدم برئاسة ياسر المسحل مدى إمكانية عودة النشاط الرياضي مع بداية شهر أغسطس المقبل بدلاً من يوم 20 من الشهر ذاته (المحدد مسبقًا)، نظرًا للمعطيات الإيجابية التي أعلنتها الجهات الرسمية اليوم الثلاثاء، والتي أكدت عودة الحياة الطبيعية في المملكة بدءًا من 21 يونيو المقبل.

يُذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحل النصر وصيفًا، مع تبقي 8 جولات من عمر المسابقة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
08:52 PM

بداية أغسطس .. موعد منتظر لاستئناف الدوري السعودي لكرة القدم

بعد الأخبار الإيجابية حول جائحة فيروس كورونا

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
3,517

ينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما هو جديد حول جائحة تفشي فيروس كورونا ( كوفيد - 19) من أجل استئناف الدوري ، وترتيب عودة المحترفين الأجانب إلى أنديتهم مجددًا .

ويبحث اتحاد القدم برئاسة ياسر المسحل مدى إمكانية عودة النشاط الرياضي مع بداية شهر أغسطس المقبل بدلاً من يوم 20 من الشهر ذاته (المحدد مسبقًا)، نظرًا للمعطيات الإيجابية التي أعلنتها الجهات الرسمية اليوم الثلاثاء، والتي أكدت عودة الحياة الطبيعية في المملكة بدءًا من 21 يونيو المقبل.

يُذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحل النصر وصيفًا، مع تبقي 8 جولات من عمر المسابقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,807
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,842
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,619

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة