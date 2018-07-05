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سمو ولي العهد يجتمع بمبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف ضد داعش

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة مساء اليوم، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للتحالف ضد داعش السيد بيرت ماكغورك.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل، وعدد من المسؤولين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سمو ولي العهد يجتمع بمبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف ضد داعش
سبق

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة مساء اليوم، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للتحالف ضد داعش السيد بيرت ماكغورك.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل، وعدد من المسؤولين.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
02:55 AM

سمو ولي العهد يجتمع بمبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف ضد داعش

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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4,539

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة مساء اليوم، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للتحالف ضد داعش السيد بيرت ماكغورك.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل، وعدد من المسؤولين.

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