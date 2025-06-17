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البرازيل تسجل عددًا قياسيًّا من حالات الإصابة اليومية بكورونا

تأتي في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الإصابات والوفيات

سجلت البرازيل عددًا قياسيًّا من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا؛ حيث لا تزال الجائحة تضرب أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات رسمية أن البرازيل، التي تأتي في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات، سجلت 34 ألفًا و918 حالة، ليصل الإجمالي إلى 923 ألفًا و189 إصابة.

كما سجلت البلاد 1282 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 45 ألفًا و241 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل عددًا قياسيًّا من حالات الإصابة اليومية بكورونا
سبق

سجلت البرازيل عددًا قياسيًّا من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا؛ حيث لا تزال الجائحة تضرب أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات رسمية أن البرازيل، التي تأتي في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات، سجلت 34 ألفًا و918 حالة، ليصل الإجمالي إلى 923 ألفًا و189 إصابة.

كما سجلت البلاد 1282 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 45 ألفًا و241 حالة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
08:29 AM

البرازيل تسجل عددًا قياسيًّا من حالات الإصابة اليومية بكورونا

تأتي في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الإصابات والوفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل عددًا قياسيًّا من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا؛ حيث لا تزال الجائحة تضرب أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات رسمية أن البرازيل، التي تأتي في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات، سجلت 34 ألفًا و918 حالة، ليصل الإجمالي إلى 923 ألفًا و189 إصابة.

كما سجلت البلاد 1282 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 45 ألفًا و241 حالة.

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