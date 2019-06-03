من أمام البيت الحرام .. "المريخي" يعلن اعتزاله الشعر الغنائي
أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي.
وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة .
(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)
من أمام البيت الحرام .. "المريخي" يعلن اعتزاله الشعر الغنائي
خالد الشاماني
سبق
2019-06-03
أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي.
وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة .
(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
04:37 AM
من أمام البيت الحرام .. "المريخي" يعلن اعتزاله الشعر الغنائي
أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي.
وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة .
(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)