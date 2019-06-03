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من أمام البيت الحرام .. "المريخي" يعلن اعتزاله الشعر الغنائي

أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي.

وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة .

‏(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من أمام البيت الحرام .. "المريخي" يعلن اعتزاله الشعر الغنائي
سبق

أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي.

وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة .

‏(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
04:37 AM

من أمام البيت الحرام .. "المريخي" يعلن اعتزاله الشعر الغنائي

A A A
خالد الشاماني - الرياض
78
56,349

أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي.

وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة .

‏(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)

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