سامسونج تكشف عن حاسبها اللوحي "جلاكسي تاب إس 8 ألترا" بألوان استثنائية

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تستعد لكشف النقاب عن حاسبها اللوحي الجديد "جلاكسي تاب إس 8 ألترا" بألوان استثنائية وتكوينات ذاكرة مختلفة.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن حاسب "جلاكسي تاب إس 8 ألترا"؛ سيأتي بشاشة ذات قياس 14.6 بوصة، وبأكثر من ذاكرة وصول عشوائي "رام" تتراوح بين 12 جيجابايت و8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

كما ستطلق أيضًا سامسونج حاسبًا لوحيًّا آخر باسم "جلاكسي تاب إس 8 بلس" بشاشة ذات قياس 12.4 بوصة، وبـ"رام" 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وباللونين الرمادي الداكن والفضي.

لكن أوضحت المصادر أن سامسونج تنوي مفاجأة الجميع بإطلاق تلك الحاسبات اللوحية بإصدارات استثنائية بألوان مختلفة.

ولم تكشف تلك المصادر عن طبيعة الألوان الجديدة التي تنوي سامسونج أن تفاجئ بها مستخدمي حواسبها اللوحية الجديدة.