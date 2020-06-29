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مفوضة حقوق الإنسان تطالب إسرائيل بوقف خططها لضم أجزاء في الضفة

حذرت من احتمال تفجيره اشتباكات دامية

طالبت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الاثنين)، بوقف خططها غير القانونية لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.

وحذرت ميشيل باشليه من أن المضي في الضم يمكن أن يفجر اشتباكات دامية، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت مفوضة حقوق الإنسان: "إن الضم غير قانوني. بكل تأكيد. وأشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح".

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي

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مفوضة حقوق الإنسان تطالب إسرائيل بوقف خططها لضم أجزاء في الضفة
سبق

طالبت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الاثنين)، بوقف خططها غير القانونية لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.

وحذرت ميشيل باشليه من أن المضي في الضم يمكن أن يفجر اشتباكات دامية، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت مفوضة حقوق الإنسان: "إن الضم غير قانوني. بكل تأكيد. وأشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح".

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
02:33 PM

مفوضة حقوق الإنسان تطالب إسرائيل بوقف خططها لضم أجزاء في الضفة

حذرت من احتمال تفجيره اشتباكات دامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الاثنين)، بوقف خططها غير القانونية لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.

وحذرت ميشيل باشليه من أن المضي في الضم يمكن أن يفجر اشتباكات دامية، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت مفوضة حقوق الإنسان: "إن الضم غير قانوني. بكل تأكيد. وأشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح".

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