النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إندونيسيا: 568 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا

رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 16006

قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت 568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 16006.
وأعلن يوريانتو تسجيل 15 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19، المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي والناجم عن الفيروس، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1043، بينما تعافى 3518 مريضًا.
وأضاف أنه تم إجراء فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 127800 شخص.

وقال أيضًا إن أكثر من 33600 مريض يشتبه في إصابتهم بأمراض حادة في الجهاز التنفسي لا يوجد تفسير إكلينيكي لها عدا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إندونيسيا: 568 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت 568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 16006.
وأعلن يوريانتو تسجيل 15 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19، المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي والناجم عن الفيروس، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1043، بينما تعافى 3518 مريضًا.
وأضاف أنه تم إجراء فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 127800 شخص.

وقال أيضًا إن أكثر من 33600 مريض يشتبه في إصابتهم بأمراض حادة في الجهاز التنفسي لا يوجد تفسير إكلينيكي لها عدا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
02:11 PM

إندونيسيا: 568 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا

رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 16006

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
197

قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية إن بلاده سجلت 568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 16006.
وأعلن يوريانتو تسجيل 15 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19، المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي والناجم عن الفيروس، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1043، بينما تعافى 3518 مريضًا.
وأضاف أنه تم إجراء فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 127800 شخص.

وقال أيضًا إن أكثر من 33600 مريض يشتبه في إصابتهم بأمراض حادة في الجهاز التنفسي لا يوجد تفسير إكلينيكي لها عدا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,215
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,239
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,438
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,308

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة