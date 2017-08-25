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عناصر الإطفاء هربوا من نيرانها.. 65 حريقاً تلتهم مناطق وسط روسيا

50 منها أحرقت منطقة تتجاوز مساحة البرتغال

‬تكافح مناطق وسط روسيا، اليوم (الأربعاء) حرائق غابات شديدة، تغذيها موجة حر تأتي في أعقاب حرائق مشابهة مرتبطة بتغيّر المناخ اجتاحت سيبيريا معظم فترة الصيف.

وأوضحت وزارة الطوارئ أن السلطات تحاول إخماد 15 حريقاً في منطقة الأورال في سفردلوفسك، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت أن المنطقة الواقعة على حدود آسيا وأوروبا تواجه خطر الحرائق الشديدة جراء موجة حر.

وأشارت إلى أن حدة الحرائق ازدادت بشدة في موردوفيا، وهي منطقة جنوب شرق موسكو، حتى أن عناصر الإطفاء أجبروا على الهرب من حلقة النار.

وأفادت الوزارة أن هناك 50 حريق غابات مستعراً في منطقة ياكوتيا، أكبر وأبرد مناطق البلاد، وأن الحرائق أتت على منطقة تتجاوز مساحتها البرتغال.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي النيران تشتعل على جانبي طريق سريع فدرالي بين عاصمة المنطقة يكاترينبورغ ومدينة بيرم في الأورال، ما تسبب في إغلاق الشارع معظم اليوم.

وفي منطقة نيجني نوفغورود شرق موسكو، ألقت تسع طائرات قدّمتها وزارتا الطوارئ والدفاع والحرس الوطني الروسي 129 طناً من المياه على حريق غابات كبير ينتشر في موردوفيا المجاورة.

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عناصر الإطفاء هربوا من نيرانها.. 65 حريقاً تلتهم مناطق وسط روسيا
سبق

‬تكافح مناطق وسط روسيا، اليوم (الأربعاء) حرائق غابات شديدة، تغذيها موجة حر تأتي في أعقاب حرائق مشابهة مرتبطة بتغيّر المناخ اجتاحت سيبيريا معظم فترة الصيف.

وأوضحت وزارة الطوارئ أن السلطات تحاول إخماد 15 حريقاً في منطقة الأورال في سفردلوفسك، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت أن المنطقة الواقعة على حدود آسيا وأوروبا تواجه خطر الحرائق الشديدة جراء موجة حر.

وأشارت إلى أن حدة الحرائق ازدادت بشدة في موردوفيا، وهي منطقة جنوب شرق موسكو، حتى أن عناصر الإطفاء أجبروا على الهرب من حلقة النار.

وأفادت الوزارة أن هناك 50 حريق غابات مستعراً في منطقة ياكوتيا، أكبر وأبرد مناطق البلاد، وأن الحرائق أتت على منطقة تتجاوز مساحتها البرتغال.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي النيران تشتعل على جانبي طريق سريع فدرالي بين عاصمة المنطقة يكاترينبورغ ومدينة بيرم في الأورال، ما تسبب في إغلاق الشارع معظم اليوم.

وفي منطقة نيجني نوفغورود شرق موسكو، ألقت تسع طائرات قدّمتها وزارتا الطوارئ والدفاع والحرس الوطني الروسي 129 طناً من المياه على حريق غابات كبير ينتشر في موردوفيا المجاورة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
07:57 PM

عناصر الإطفاء هربوا من نيرانها.. 65 حريقاً تلتهم مناطق وسط روسيا

50 منها أحرقت منطقة تتجاوز مساحة البرتغال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬تكافح مناطق وسط روسيا، اليوم (الأربعاء) حرائق غابات شديدة، تغذيها موجة حر تأتي في أعقاب حرائق مشابهة مرتبطة بتغيّر المناخ اجتاحت سيبيريا معظم فترة الصيف.

وأوضحت وزارة الطوارئ أن السلطات تحاول إخماد 15 حريقاً في منطقة الأورال في سفردلوفسك، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت أن المنطقة الواقعة على حدود آسيا وأوروبا تواجه خطر الحرائق الشديدة جراء موجة حر.

وأشارت إلى أن حدة الحرائق ازدادت بشدة في موردوفيا، وهي منطقة جنوب شرق موسكو، حتى أن عناصر الإطفاء أجبروا على الهرب من حلقة النار.

وأفادت الوزارة أن هناك 50 حريق غابات مستعراً في منطقة ياكوتيا، أكبر وأبرد مناطق البلاد، وأن الحرائق أتت على منطقة تتجاوز مساحتها البرتغال.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي النيران تشتعل على جانبي طريق سريع فدرالي بين عاصمة المنطقة يكاترينبورغ ومدينة بيرم في الأورال، ما تسبب في إغلاق الشارع معظم اليوم.

وفي منطقة نيجني نوفغورود شرق موسكو، ألقت تسع طائرات قدّمتها وزارتا الطوارئ والدفاع والحرس الوطني الروسي 129 طناً من المياه على حريق غابات كبير ينتشر في موردوفيا المجاورة.

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