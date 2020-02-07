"الإعلام" تنفي تعيين مستشار جديد للوزير.. وتؤكد: يعمل منذ عام

قالت إنها ستُجري تحقيقًا حول ما نُسب إليه من تغريدات

نفت وزارة الإعلام ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تعيين مستشار جديد لوزير الإعلام، وأكدت أنها ستُجري تحقيقًا معه حول التغريدات المنسوبة إليه.

وقالت الوزارة عبر حساب المتحدث الرسمي في بيان، نُشر عبر حسابه الرسمي بتويتر: "تؤكد وزارة الإعلام أنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تعيين مستشار جديد لمعالي وزير الإعلام، وأن الموظف يعمل بالوزارة منذ نحو عام، وتم نقله مؤخرًا إلى مكتب التحول المؤسسي".

وأضافت الوزارة بأنه يجري حاليًا التحقيق حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدات منسوبه إليه، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقه في ضوء نتائج التحقيق.