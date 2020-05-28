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مكة ومحافظاتها تسجل أكثر من 20 ألف حالة تعافٍ من "كورونا".. و"النشطة" 10 آلاف

أغلبها في: العاصمة المقدسة وجدة والطائف والقنفذة

سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 20 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، حتى اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وفي التفاصيل: بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها؛ (20547) حالة تعافٍ، مقابل (10114) حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة.

وتوزعت حالات التعافي من كورونا في المنطقة على كل من: العاصمة المقدسة بـ10121 حالة تعافٍ مقابل 4658 حالة نشطة، ثم جدة بـ9046 مقابل 4328 حالة نشطة، والطائف بـ926 حالة تعافٍ مقابل 757 حالة نشطة، والقنفذة بـ126 حالة تعافٍ مقابل 10 حالات نشطة، فيما توزع باقي حالات التعافي على 20 محافظة ومركزًا وقرية بالمنطقة.

وما تزال خمس محافظات ومراكز وقرى بالمنطقة تقترب من التعافي من فيروس كورونا الجديد في حال لم تشهد أي حالات إصابة جديدة في الأيام المقبلة؛ هي: "المويه وتربة وحداد بني مالك ونمرة وقيا"؛ حيث تشاركت لكل منها حالة واحدة فقط ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة ومحافظاتها تسجل أكثر من 20 ألف حالة تعافٍ من "كورونا".. و"النشطة" 10 آلاف
سبق

سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 20 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، حتى اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وفي التفاصيل: بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها؛ (20547) حالة تعافٍ، مقابل (10114) حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة.

وتوزعت حالات التعافي من كورونا في المنطقة على كل من: العاصمة المقدسة بـ10121 حالة تعافٍ مقابل 4658 حالة نشطة، ثم جدة بـ9046 مقابل 4328 حالة نشطة، والطائف بـ926 حالة تعافٍ مقابل 757 حالة نشطة، والقنفذة بـ126 حالة تعافٍ مقابل 10 حالات نشطة، فيما توزع باقي حالات التعافي على 20 محافظة ومركزًا وقرية بالمنطقة.

وما تزال خمس محافظات ومراكز وقرى بالمنطقة تقترب من التعافي من فيروس كورونا الجديد في حال لم تشهد أي حالات إصابة جديدة في الأيام المقبلة؛ هي: "المويه وتربة وحداد بني مالك ونمرة وقيا"؛ حيث تشاركت لكل منها حالة واحدة فقط ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
10:19 PM

مكة ومحافظاتها تسجل أكثر من 20 ألف حالة تعافٍ من "كورونا".. و"النشطة" 10 آلاف

أغلبها في: العاصمة المقدسة وجدة والطائف والقنفذة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,766

سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 20 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، حتى اليوم، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وفي التفاصيل: بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها؛ (20547) حالة تعافٍ، مقابل (10114) حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة.

وتوزعت حالات التعافي من كورونا في المنطقة على كل من: العاصمة المقدسة بـ10121 حالة تعافٍ مقابل 4658 حالة نشطة، ثم جدة بـ9046 مقابل 4328 حالة نشطة، والطائف بـ926 حالة تعافٍ مقابل 757 حالة نشطة، والقنفذة بـ126 حالة تعافٍ مقابل 10 حالات نشطة، فيما توزع باقي حالات التعافي على 20 محافظة ومركزًا وقرية بالمنطقة.

وما تزال خمس محافظات ومراكز وقرى بالمنطقة تقترب من التعافي من فيروس كورونا الجديد في حال لم تشهد أي حالات إصابة جديدة في الأيام المقبلة؛ هي: "المويه وتربة وحداد بني مالك ونمرة وقيا"؛ حيث تشاركت لكل منها حالة واحدة فقط ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

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