من السبت القادم.. "التعليم" تفتح نظام "نور" لمراجعة رغبات النقل

قالت: لن نقبل أي طلب تحديث بيانات أو تعديل بعد الموعد المحدد

أعلنت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم عن فتح نظام "نور" لشاغلي الوظائف التعليمية؛ لتحديث البيانات ومراجعة رغبات النقل، ابتداءً من السبت القادم حتى الساعة السادسة من مساء الأربعاء الذي يليه.

وشددت الإدارة على أنها لن تقبل أي طلب تحديث بيانات أو تعديل رغبات أو حذفها بعد تاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٣٩هـ.