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بعد 5 أيام فقط.. شرطة العاصمة المقدسة تطيح بجناة سرقوا محلاً وأخفوا جريمتهم

3 أشخاص من جنسية برماوية استولوا على أجهزة التصوير ليصعب الوصول إليهم

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بعد توفيق الله، من ضبط ثلاثة أشخاص من جنسية برماوية أقدموا على سرقة محل جوالات في كعكية مكة، وأخفوا أسلوب جريمتهم.

وتفصيلاً، بعد مرور خمسة أيام من مباشرة تحريات وبحث شرطة الكعكية لبلاغ عن وقوع سرقة لمحل جوالات بحي الكعكية وسرقة أجهزة وجوالات تقدر قيمتها بـ50 ألف ريال، بعد أن قام الجناة بتكسير أقفال المحل وأخفوا جريمتهم عن طريق سرقة أجهزة التصوير الهاردسك الموجودة في المحل حتى يصعب الوصول إليهم.

وعكف رجال تحريات وبحث شرطة الكعكية على القضية وتتبع خيوطها ومن خلال البحث والاستدلال تمكنوا بفضل الله من ضبط ثلاثة أشخاص من جنسية برماوية اتضح تورطهم في قضية السرقة ولازال التحقيق معهم مستمراً لمعرفة تفاصيل أخرى أو سرقات متورطين فيها.

وكانت "سبق" قد تناولت القضية في تقرير سابق لها بعنوان "شاهد.. جناة يسرقون محل جوالات ويُخفون جريمتهم".

الجهات الأمنية شرطة العاصمة المقدسة مكة المكرمة الكعكية شرطة الكعكية شاهد.. جناة يسرقون محل جوالات ويُخفون جريمتهم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 5 أيام فقط.. شرطة العاصمة المقدسة تطيح بجناة سرقوا محلاً وأخفوا جريمتهم
سبق

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بعد توفيق الله، من ضبط ثلاثة أشخاص من جنسية برماوية أقدموا على سرقة محل جوالات في كعكية مكة، وأخفوا أسلوب جريمتهم.

وتفصيلاً، بعد مرور خمسة أيام من مباشرة تحريات وبحث شرطة الكعكية لبلاغ عن وقوع سرقة لمحل جوالات بحي الكعكية وسرقة أجهزة وجوالات تقدر قيمتها بـ50 ألف ريال، بعد أن قام الجناة بتكسير أقفال المحل وأخفوا جريمتهم عن طريق سرقة أجهزة التصوير الهاردسك الموجودة في المحل حتى يصعب الوصول إليهم.

وعكف رجال تحريات وبحث شرطة الكعكية على القضية وتتبع خيوطها ومن خلال البحث والاستدلال تمكنوا بفضل الله من ضبط ثلاثة أشخاص من جنسية برماوية اتضح تورطهم في قضية السرقة ولازال التحقيق معهم مستمراً لمعرفة تفاصيل أخرى أو سرقات متورطين فيها.

وكانت "سبق" قد تناولت القضية في تقرير سابق لها بعنوان "شاهد.. جناة يسرقون محل جوالات ويُخفون جريمتهم".

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
12:04 AM

بعد 5 أيام فقط.. شرطة العاصمة المقدسة تطيح بجناة سرقوا محلاً وأخفوا جريمتهم

3 أشخاص من جنسية برماوية استولوا على أجهزة التصوير ليصعب الوصول إليهم

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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3,893

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، بعد توفيق الله، من ضبط ثلاثة أشخاص من جنسية برماوية أقدموا على سرقة محل جوالات في كعكية مكة، وأخفوا أسلوب جريمتهم.

وتفصيلاً، بعد مرور خمسة أيام من مباشرة تحريات وبحث شرطة الكعكية لبلاغ عن وقوع سرقة لمحل جوالات بحي الكعكية وسرقة أجهزة وجوالات تقدر قيمتها بـ50 ألف ريال، بعد أن قام الجناة بتكسير أقفال المحل وأخفوا جريمتهم عن طريق سرقة أجهزة التصوير الهاردسك الموجودة في المحل حتى يصعب الوصول إليهم.

وعكف رجال تحريات وبحث شرطة الكعكية على القضية وتتبع خيوطها ومن خلال البحث والاستدلال تمكنوا بفضل الله من ضبط ثلاثة أشخاص من جنسية برماوية اتضح تورطهم في قضية السرقة ولازال التحقيق معهم مستمراً لمعرفة تفاصيل أخرى أو سرقات متورطين فيها.

وكانت "سبق" قد تناولت القضية في تقرير سابق لها بعنوان "شاهد.. جناة يسرقون محل جوالات ويُخفون جريمتهم".

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