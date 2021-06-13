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"طيران ناس" يطلق رحلات مباشرة بين جدة وكييڤ بدءاً من 2 يوليو

ضمن وجهاته الجديدة لصيف 2021

‬أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن تسيير رحلات مباشرة من جدة إلى كييڤ عاصمة جمهورية أوكرانيا، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة إليها ابتداءً من 02 يوليو 2021م.

وتجدر الإشارة إلى أن طيران ناس كان قد أعلن في وقت سابق عن تدشينه رحلة مباشرة يومية ما بين العاصمة الرياض وكييڤ، بالتزامن مع إعلان السلطات الأوكرانية عن إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتوسع الذي ينتهجه طيران ناس في خطته الإستراتيجية التوسعية للعام 2021م، الذي يركّز على تعزيز رحلاته نحو الوجهات التي تشهد طلباً متزايداً من المسافرين، ومن أجل تلبية الطلب المتنامي على خدمات السفر مع عودة التعافي لقطاع النقل الجوي، وبما يخدم تطلعات طيران ناس للوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في عام 2021م. وهذا التوسع الجديد في شبكة طيران ناس الدولية في إطار تلبية الطلب المتزايد على تلك الوجهة وتعزيز الحضور في سوق الطيران الدولي من خلال الوصول للعديد من الوجهات التي يحتاجها ضيوف طيران ناس.

ويذكر أن وجهات طيران ناس الدولية خلال فترة الصيف كانت نحو 12 وجهة موسمية، تضاف إلى الوجهات الأخرى التي تضمنتها شبكة طيران ناس طوال العام؛ وتشمل هذه الوجهات كلاً من: سالزبورغ - كييڤ-طشقند- تيرانا -الغردقة- فيينا -سراييفو- باكو -تبليسي- باتومي - شرم الشيخ.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم الصيفية من خلال جميع قنوات ‏حجز طيران ناس، والتي تضم الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.

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"طيران ناس" يطلق رحلات مباشرة بين جدة وكييڤ بدءاً من 2 يوليو
سبق

‬أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن تسيير رحلات مباشرة من جدة إلى كييڤ عاصمة جمهورية أوكرانيا، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة إليها ابتداءً من 02 يوليو 2021م.

وتجدر الإشارة إلى أن طيران ناس كان قد أعلن في وقت سابق عن تدشينه رحلة مباشرة يومية ما بين العاصمة الرياض وكييڤ، بالتزامن مع إعلان السلطات الأوكرانية عن إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتوسع الذي ينتهجه طيران ناس في خطته الإستراتيجية التوسعية للعام 2021م، الذي يركّز على تعزيز رحلاته نحو الوجهات التي تشهد طلباً متزايداً من المسافرين، ومن أجل تلبية الطلب المتنامي على خدمات السفر مع عودة التعافي لقطاع النقل الجوي، وبما يخدم تطلعات طيران ناس للوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في عام 2021م. وهذا التوسع الجديد في شبكة طيران ناس الدولية في إطار تلبية الطلب المتزايد على تلك الوجهة وتعزيز الحضور في سوق الطيران الدولي من خلال الوصول للعديد من الوجهات التي يحتاجها ضيوف طيران ناس.

ويذكر أن وجهات طيران ناس الدولية خلال فترة الصيف كانت نحو 12 وجهة موسمية، تضاف إلى الوجهات الأخرى التي تضمنتها شبكة طيران ناس طوال العام؛ وتشمل هذه الوجهات كلاً من: سالزبورغ - كييڤ-طشقند- تيرانا -الغردقة- فيينا -سراييفو- باكو -تبليسي- باتومي - شرم الشيخ.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم الصيفية من خلال جميع قنوات ‏حجز طيران ناس، والتي تضم الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
07:37 PM

"طيران ناس" يطلق رحلات مباشرة بين جدة وكييڤ بدءاً من 2 يوليو

ضمن وجهاته الجديدة لصيف 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن تسيير رحلات مباشرة من جدة إلى كييڤ عاصمة جمهورية أوكرانيا، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة إليها ابتداءً من 02 يوليو 2021م.

وتجدر الإشارة إلى أن طيران ناس كان قد أعلن في وقت سابق عن تدشينه رحلة مباشرة يومية ما بين العاصمة الرياض وكييڤ، بالتزامن مع إعلان السلطات الأوكرانية عن إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتوسع الذي ينتهجه طيران ناس في خطته الإستراتيجية التوسعية للعام 2021م، الذي يركّز على تعزيز رحلاته نحو الوجهات التي تشهد طلباً متزايداً من المسافرين، ومن أجل تلبية الطلب المتنامي على خدمات السفر مع عودة التعافي لقطاع النقل الجوي، وبما يخدم تطلعات طيران ناس للوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في عام 2021م. وهذا التوسع الجديد في شبكة طيران ناس الدولية في إطار تلبية الطلب المتزايد على تلك الوجهة وتعزيز الحضور في سوق الطيران الدولي من خلال الوصول للعديد من الوجهات التي يحتاجها ضيوف طيران ناس.

ويذكر أن وجهات طيران ناس الدولية خلال فترة الصيف كانت نحو 12 وجهة موسمية، تضاف إلى الوجهات الأخرى التي تضمنتها شبكة طيران ناس طوال العام؛ وتشمل هذه الوجهات كلاً من: سالزبورغ - كييڤ-طشقند- تيرانا -الغردقة- فيينا -سراييفو- باكو -تبليسي- باتومي - شرم الشيخ.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم الصيفية من خلال جميع قنوات ‏حجز طيران ناس، والتي تضم الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.

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