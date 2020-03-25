لبنان: تسجيل 29 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عدد الحالات المثبتة مخبرياً يبلغ 333 إصابة

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 333 حالة بزيادة 29 حالة عن يوم أمس.

وقال البيان: بناءً عليه تقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة جميع الحالات التي شُخصت في مختبرات غير مرجعية التي أصبح مجموعها 50 حالة من أجل تأكيدها، وتبيّن خلال التقصّي أن بعض هذه الحالات أُعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى، وجاءت النتيجة سلبية.