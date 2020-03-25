النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لبنان: تسجيل 29 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عدد الحالات المثبتة مخبرياً يبلغ 333 إصابة

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 333 حالة بزيادة 29 حالة عن يوم أمس.

وقال البيان: بناءً عليه تقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة جميع الحالات التي شُخصت في مختبرات غير مرجعية التي أصبح مجموعها 50 حالة من أجل تأكيدها، وتبيّن خلال التقصّي أن بعض هذه الحالات أُعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى، وجاءت النتيجة سلبية.

فيروس كورونا الجديد لبنان

الرئيسية/ محطات

اعلان
لبنان: تسجيل 29 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 333 حالة بزيادة 29 حالة عن يوم أمس.

وقال البيان: بناءً عليه تقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة جميع الحالات التي شُخصت في مختبرات غير مرجعية التي أصبح مجموعها 50 حالة من أجل تأكيدها، وتبيّن خلال التقصّي أن بعض هذه الحالات أُعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى، وجاءت النتيجة سلبية.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
02:01 PM

لبنان: تسجيل 29 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عدد الحالات المثبتة مخبرياً يبلغ 333 إصابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
1
1,479

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 333 حالة بزيادة 29 حالة عن يوم أمس.

وقال البيان: بناءً عليه تقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة جميع الحالات التي شُخصت في مختبرات غير مرجعية التي أصبح مجموعها 50 حالة من أجل تأكيدها، وتبيّن خلال التقصّي أن بعض هذه الحالات أُعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى، وجاءت النتيجة سلبية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,599
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,288
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,089
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,621

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة