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عدد إصابات "كورونا" يتخطى عتبة المليون عبر العالم

حصيلة الوفيات ترتفع إلى 51338

أفادت إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تجاوزت مليون إصابة حول العالم.

وأوضحت الجامعة أن 51338 توفوا جراء الإصابة بالفيروس، وفي المقابل تعافى من المرض القاتل 210 آلاف و191 حالة.

وبينت "جونز هوبكنز" أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت رقماً قياسياً في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، خلال الـ24 الماضية بلغ 884 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدد إصابات "كورونا" يتخطى عتبة المليون عبر العالم
سبق

أفادت إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تجاوزت مليون إصابة حول العالم.

وأوضحت الجامعة أن 51338 توفوا جراء الإصابة بالفيروس، وفي المقابل تعافى من المرض القاتل 210 آلاف و191 حالة.

وبينت "جونز هوبكنز" أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت رقماً قياسياً في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، خلال الـ24 الماضية بلغ 884 شخصاً.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
09:16 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
11:57 PM

عدد إصابات "كورونا" يتخطى عتبة المليون عبر العالم

حصيلة الوفيات ترتفع إلى 51338

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
31,924

أفادت إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تجاوزت مليون إصابة حول العالم.

وأوضحت الجامعة أن 51338 توفوا جراء الإصابة بالفيروس، وفي المقابل تعافى من المرض القاتل 210 آلاف و191 حالة.

وبينت "جونز هوبكنز" أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت رقماً قياسياً في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، خلال الـ24 الماضية بلغ 884 شخصاً.

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