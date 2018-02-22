"تعليم ينبع": نجحنا في تحقيق برنامج "رفق الإرشادي" لخفض العنف بالمدارس

يهدف للتأكيد على ما تتضمنه تعاليم الشريعة الإسلامية وحسن معاملة الآخرين

أكد مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، تحقيقَ أهداف برنامج "رفق الإرشادي" في بناء الشخصية المتزنة السوية المتكاملة للطلبة لخدمة الدين والمجتمع والوطن، والحد من مشكلة العنف في المدارس، وتوضيح الطرق الملائمة الوقائية والعلاجية على كل المستويات؛ ليتمكن العاملون بالمدرسة وأولياء أمورهم من تطبيقها؛ بما يسهم في تحقيق بيئة مدرسية آمنة.

وبيّن "العقيبي" أن البرنامج يهدف إلى التأكيد على ما تتضمنه تعاليم الشريعة الإسلامية، الداعية إلى تحسين التعامل مع الآخرين بالحسنى والتسامح والرحمة والعفو، والتبصير بمفهوم العنف وأسبابه وأشكاله المختلفة، وتهيئة البيئة التربوية والأسرية المناسبة؛ بما يحقق لأبنائنا حياة آمنة مطمئنة كريمة.

وتَجوّل العقيبي ومرافقوه في أركان وأقسام المعرض، واطلع على محتوياته التي تضم العديد من الأعمال الفنية التي تناسب المراحل السنية لطالبات مراحل التعليم العام، إضافة إلى العروض التليفزيونية والمقاطع المصورة التي تجرّم العنف وتنبذه، والعديد من التجارب المنفذة في البرنامج، كما احتوى المعرض على تصاميم ولوحات فنية ونشرات تربوية وكتيبات إرشادية من أعمال المرشدات والطالبات.