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النصر يجدّد عقد حمدالله .. ويَعِد اللاعبين بحفل تكريم

أعلن نادي النصر تجديد عقد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقال النصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حُسم الأمر .. حمدالله عالمي لثلاث سنوات".

وكان النصر قد تعاقد مع حمدالله؛ الصيف الماضي، وحقق جائزتَي أفضل لاعبي البطولة وهدّاف الدوري بعد وصوله إلى رقم قياسي بتسجيل 29 هدفاً في نسخة واحدة.

على صعيد منفصل، أعلن عبدالرحمن الحلافي؛ عضو شرف نادي النصر، عزم إدارة النادي إقامة حفل تكريم للاعبين بعد تحقيقهم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتسليمهم مكافآت البطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يجدّد عقد حمدالله .. ويَعِد اللاعبين بحفل تكريم
سبق

أعلن نادي النصر تجديد عقد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقال النصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حُسم الأمر .. حمدالله عالمي لثلاث سنوات".

وكان النصر قد تعاقد مع حمدالله؛ الصيف الماضي، وحقق جائزتَي أفضل لاعبي البطولة وهدّاف الدوري بعد وصوله إلى رقم قياسي بتسجيل 29 هدفاً في نسخة واحدة.

على صعيد منفصل، أعلن عبدالرحمن الحلافي؛ عضو شرف نادي النصر، عزم إدارة النادي إقامة حفل تكريم للاعبين بعد تحقيقهم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتسليمهم مكافآت البطولة.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
01:26 PM

النصر يجدّد عقد حمدالله .. ويَعِد اللاعبين بحفل تكريم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
22
10,488

أعلن نادي النصر تجديد عقد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقال النصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حُسم الأمر .. حمدالله عالمي لثلاث سنوات".

وكان النصر قد تعاقد مع حمدالله؛ الصيف الماضي، وحقق جائزتَي أفضل لاعبي البطولة وهدّاف الدوري بعد وصوله إلى رقم قياسي بتسجيل 29 هدفاً في نسخة واحدة.

على صعيد منفصل، أعلن عبدالرحمن الحلافي؛ عضو شرف نادي النصر، عزم إدارة النادي إقامة حفل تكريم للاعبين بعد تحقيقهم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتسليمهم مكافآت البطولة.

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