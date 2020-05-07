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اشتباه إصابة بـ"كورونا" يُغلق أفرع أحد أكبر مراكز التسوق الغذائي بمكة

رُصِدت في سكن العمال فيما بدأت أمانة العاصمة المقدسة إجراءات التعقيم

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، أحد أكبر مراكز التسوق الغذائي في العاصمة المقدسة، كإجراء احترازي؛ وذلك بعد رصد حالة اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" لأحد العمالة.

وبحسب المصدر، جاء إغلاق أفرع أحد أكبر مراكز التسوق في أحياء العاصمة المقدسة؛ كإجراء احترازي، بعد رصد إصابة أحد العمالة بالفيروس في مقر سكن العمال التابعين للمركز، وحرصًا على سلامة المتسوقين.

وبدأت أمانة العاصمة المقدسة إجراءات التعقيم والتطهير لسكن العمال والمواقع الأخرى.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اشتباه إصابة بـ"كورونا" يُغلق أفرع أحد أكبر مراكز التسوق الغذائي بمكة
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، أحد أكبر مراكز التسوق الغذائي في العاصمة المقدسة، كإجراء احترازي؛ وذلك بعد رصد حالة اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" لأحد العمالة.

وبحسب المصدر، جاء إغلاق أفرع أحد أكبر مراكز التسوق في أحياء العاصمة المقدسة؛ كإجراء احترازي، بعد رصد إصابة أحد العمالة بالفيروس في مقر سكن العمال التابعين للمركز، وحرصًا على سلامة المتسوقين.

وبدأت أمانة العاصمة المقدسة إجراءات التعقيم والتطهير لسكن العمال والمواقع الأخرى.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:37 AM

اشتباه إصابة بـ"كورونا" يُغلق أفرع أحد أكبر مراكز التسوق الغذائي بمكة

رُصِدت في سكن العمال فيما بدأت أمانة العاصمة المقدسة إجراءات التعقيم

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
4,122

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، أحد أكبر مراكز التسوق الغذائي في العاصمة المقدسة، كإجراء احترازي؛ وذلك بعد رصد حالة اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" لأحد العمالة.

وبحسب المصدر، جاء إغلاق أفرع أحد أكبر مراكز التسوق في أحياء العاصمة المقدسة؛ كإجراء احترازي، بعد رصد إصابة أحد العمالة بالفيروس في مقر سكن العمال التابعين للمركز، وحرصًا على سلامة المتسوقين.

وبدأت أمانة العاصمة المقدسة إجراءات التعقيم والتطهير لسكن العمال والمواقع الأخرى.

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