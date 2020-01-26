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ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 35 شخصاً

انتشال العشرات من تحت الأنقاض والبحث ما زال متواصلاً

ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا، مساء يوم الجمعة الماضي، إلى 35 شخصاً، وفقاً لما أفاد به فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت سلطات إدارة الكوارث في تركيا، اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ التي كانت تعمل طوال الليل انتشلت 45 شخصاً من تحت أنقاض المباني المنهارة؛ جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد يوم الجمعة.

ووفق "روسيا اليوم"، بثت محطات التلفزيون لقطات أظهرت امرأة في الخامسة والثلاثين من عمرها ورضيعتها أثناء إنقاذهما من تحت الأنقاض بعد مرور 28 ساعة على وقوع الزلزال بقوة 6.8 درجة في إقليم ألازيغ.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن المنقذين يستخدمون أيديهم وحفارات ميكانيكية وغيرها من الأدوات، ويواصلون البحث عن ناجين في ثلاثة مواقع في الإقليم.

وحذرت الإدارة السكان من العودة للمباني المتضررة؛ لأنها قد تنهار، وقالت إن المسؤولين حددوا أن هناك نحو 645 منشأة لحقت بها أضرار جسيمة، بالإضافة إلى انهيار 76 بناية في المناطق التي ضربها الزلزال.

زلزال تركيا شرق تركيا إدارة الكوارث والطوارئ التركية

الرئيسية/ محطات

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ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 35 شخصاً
سبق

ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا، مساء يوم الجمعة الماضي، إلى 35 شخصاً، وفقاً لما أفاد به فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت سلطات إدارة الكوارث في تركيا، اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ التي كانت تعمل طوال الليل انتشلت 45 شخصاً من تحت أنقاض المباني المنهارة؛ جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد يوم الجمعة.

ووفق "روسيا اليوم"، بثت محطات التلفزيون لقطات أظهرت امرأة في الخامسة والثلاثين من عمرها ورضيعتها أثناء إنقاذهما من تحت الأنقاض بعد مرور 28 ساعة على وقوع الزلزال بقوة 6.8 درجة في إقليم ألازيغ.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن المنقذين يستخدمون أيديهم وحفارات ميكانيكية وغيرها من الأدوات، ويواصلون البحث عن ناجين في ثلاثة مواقع في الإقليم.

وحذرت الإدارة السكان من العودة للمباني المتضررة؛ لأنها قد تنهار، وقالت إن المسؤولين حددوا أن هناك نحو 645 منشأة لحقت بها أضرار جسيمة، بالإضافة إلى انهيار 76 بناية في المناطق التي ضربها الزلزال.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
02:38 PM

ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 35 شخصاً

انتشال العشرات من تحت الأنقاض والبحث ما زال متواصلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا، مساء يوم الجمعة الماضي، إلى 35 شخصاً، وفقاً لما أفاد به فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت سلطات إدارة الكوارث في تركيا، اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ التي كانت تعمل طوال الليل انتشلت 45 شخصاً من تحت أنقاض المباني المنهارة؛ جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد يوم الجمعة.

ووفق "روسيا اليوم"، بثت محطات التلفزيون لقطات أظهرت امرأة في الخامسة والثلاثين من عمرها ورضيعتها أثناء إنقاذهما من تحت الأنقاض بعد مرور 28 ساعة على وقوع الزلزال بقوة 6.8 درجة في إقليم ألازيغ.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن المنقذين يستخدمون أيديهم وحفارات ميكانيكية وغيرها من الأدوات، ويواصلون البحث عن ناجين في ثلاثة مواقع في الإقليم.

وحذرت الإدارة السكان من العودة للمباني المتضررة؛ لأنها قد تنهار، وقالت إن المسؤولين حددوا أن هناك نحو 645 منشأة لحقت بها أضرار جسيمة، بالإضافة إلى انهيار 76 بناية في المناطق التي ضربها الزلزال.

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