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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 318 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد ثبوت 17 حالة كورونا.. "الشؤون الإسلامية": إغلاق 17 مسجداً مؤقتاً بـ6 مناطق

حائل والرياض تتصدران.. مجموع ما تم إغلاقه خلال خمسة عشر يوماً 125 مسجداً

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 17 مسجداً مؤقتاً بست مناطق بعد ثبوت 17 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال خمسة عشر يوماً 125 مسجداً تم فتح 105 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الاثنين العاشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن جميع المساجد المغلقة الــ17 تم رصد حالة واحدة في جميعها وجاءت على النحو التالي: خمسة في منطقة الرياض، وست في منطقة حائل، وأثنين في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 7 مساجد اليوم بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة جميعها بمنطقة الرياض.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين في حال الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا بعدم الذهاب إلى المساجد لحين التأكد من سلامتهم، مجددة التأكيد على ضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من احضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي لضمان سلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد ثبوت 17 حالة كورونا.. "الشؤون الإسلامية": إغلاق 17 مسجداً مؤقتاً بـ6 مناطق
سبق

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 17 مسجداً مؤقتاً بست مناطق بعد ثبوت 17 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال خمسة عشر يوماً 125 مسجداً تم فتح 105 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الاثنين العاشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن جميع المساجد المغلقة الــ17 تم رصد حالة واحدة في جميعها وجاءت على النحو التالي: خمسة في منطقة الرياض، وست في منطقة حائل، وأثنين في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 7 مساجد اليوم بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة جميعها بمنطقة الرياض.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين في حال الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا بعدم الذهاب إلى المساجد لحين التأكد من سلامتهم، مجددة التأكيد على ضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من احضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي لضمان سلامتهم.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
03:29 PM

بعد ثبوت 17 حالة كورونا.. "الشؤون الإسلامية": إغلاق 17 مسجداً مؤقتاً بـ6 مناطق

حائل والرياض تتصدران.. مجموع ما تم إغلاقه خلال خمسة عشر يوماً 125 مسجداً

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عبدالله العنزي - الرياض
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باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 17 مسجداً مؤقتاً بست مناطق بعد ثبوت 17 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال خمسة عشر يوماً 125 مسجداً تم فتح 105 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الاثنين العاشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن جميع المساجد المغلقة الــ17 تم رصد حالة واحدة في جميعها وجاءت على النحو التالي: خمسة في منطقة الرياض، وست في منطقة حائل، وأثنين في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 7 مساجد اليوم بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة جميعها بمنطقة الرياض.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين في حال الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا بعدم الذهاب إلى المساجد لحين التأكد من سلامتهم، مجددة التأكيد على ضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد من احضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي لضمان سلامتهم.

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