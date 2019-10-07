الحريري: نثق بحكمة السعودية و"حزب الله" لا يُعد أحد أطراف الحكومة اللبنانية

قال: هجوم أرامكو خطوة متهورة.. نقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الاثنين، ثقته بحكمة قيادة المملكة العربية السعودية، التي سلّطت الضوء على الأهداف المتعمدة من العدوان الإرهابي على معملين تابعين لأرامكو، ولم تستجب لمحاولات الاستفزاز من قِبَل الجانب الآخر.

وأضاف الحريري في حواره مع وكالة أنباء الإمارات "وام" مُعلّقًا على هجمات الطائرات المسيرة على منشأتين نفطيتين في المملكة: "لقد كانت خطوة متهورة وضعت الخليج العربي والسلام الإقليمي على شفا الانفجار، وأدت إلى ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن حكومة بلاده تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي.

وقال الحريري الذي بدأ زيارة للإمارات أمس: "أؤكد بصفتي رئيسًا للحكومة، أنني أرفض أي تورط لبناني في النزاعات الدائرة حولنا، كما أشدد على أن الحكومة اللبنانية ترفض التدخل أو المشاركة في أي أنشطة عدائية لأي منظمة تستهدف دول الخليج العربي".

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: "لقد اتخذت الحكومة اللبنانية قرارًا بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار؛ ليس من قِبَل الحكومة؛ ولكن من قِبَل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة".

وشدد الحريري على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى حزب الله بوصفه "جزءًا من النظام الإقليمي وليس بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية".. مؤكدًا أن لبنان تمثل "جزءًا لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقرارها باستقرار وأمن العالم العربي بشكل عام، ولا سيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية".

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر لبنان واحةً عربيةً ومركز جذب للأعمال التجارية ورأس المال، وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز المصالح المشتركة بين لبنان ودول الخليج.