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منجزات وبرامج.. "زمزم" تحتفي بخدمة نصف مليون مستفيد منذ تأسيسها

أول "خيرية" تفوز بجائزة المؤسس للجودة وشهادتي الاعتراف بالتميز و"الآيزو"

احتفت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة بوصولها لخدمة أكثر من نصف مليون مستفيد حتى نهاية 2019م منذ تأسيسها قدمت لهم العلاج الخيري واستفادوا من برامجها الصحية.

وعبر المدير العام لجمعية زمزم فهد بن محمد الزهراني، عن بالغ سعادته واعتزازه بما حققته زمزم من منجزات كبيرة تعبر عن الرسالة والرؤية الطموحة من خلال تقديم خدماتها لنصف مليون مستفيد خلال خمسة عشر عامًا من العطاء في خدمة المرضى المحتاجين وعبر اثني عشر ميزة تنافسية تصب في خدمة المرضى المحتاجين.

يشار إلى أن جمعية زمزم من الجمعيات الرائدة في المملكة والتي تقدم خدماتها الطبية والصحية لذوي الاحتياج في منطقة مكة المكرمة من خلال مقرها الرئيسي بجدة وفروعها المنتشرة في مكة والقنفذة والطائف.

وقد حصلت زمزم على العديد من الجوائز المحلية والعالمية؛ حيث تسعى حسب تصريح المتحدث الرسمي إلى أن تكون الأولى على كافة الأصعدة في تقديم الخدمات الطبية، فهي أول جمعية صحية شاملة على مستوى المملكة في مساعدة المرضى ذوي الاحتياج، وأول جمعية خيرية تحصل على شهادة الآيزو 2008 :9001 وأول جمعية خيرية تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة على مستوى المملكة، بالإضافة إلى أنها أول جمعية سعودية تحصد شهادة الاعتراف بالتميز فئة 4 نجوم من قبل المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، بالإضافة لتميزها في العديد من المشاريع الصحية الرائدة والمشاركة التطوعية الفاعلة انطلاقًا من رسالتها "كيان مجتمعي صحي خيري" يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعية وفقًا لأولوية الاحتياج.

جمعية زمزم للخدمات الصحية بمنطقة مكة المكرمة،

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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منجزات وبرامج.. "زمزم" تحتفي بخدمة نصف مليون مستفيد منذ تأسيسها
سبق

احتفت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة بوصولها لخدمة أكثر من نصف مليون مستفيد حتى نهاية 2019م منذ تأسيسها قدمت لهم العلاج الخيري واستفادوا من برامجها الصحية.

وعبر المدير العام لجمعية زمزم فهد بن محمد الزهراني، عن بالغ سعادته واعتزازه بما حققته زمزم من منجزات كبيرة تعبر عن الرسالة والرؤية الطموحة من خلال تقديم خدماتها لنصف مليون مستفيد خلال خمسة عشر عامًا من العطاء في خدمة المرضى المحتاجين وعبر اثني عشر ميزة تنافسية تصب في خدمة المرضى المحتاجين.

يشار إلى أن جمعية زمزم من الجمعيات الرائدة في المملكة والتي تقدم خدماتها الطبية والصحية لذوي الاحتياج في منطقة مكة المكرمة من خلال مقرها الرئيسي بجدة وفروعها المنتشرة في مكة والقنفذة والطائف.

وقد حصلت زمزم على العديد من الجوائز المحلية والعالمية؛ حيث تسعى حسب تصريح المتحدث الرسمي إلى أن تكون الأولى على كافة الأصعدة في تقديم الخدمات الطبية، فهي أول جمعية صحية شاملة على مستوى المملكة في مساعدة المرضى ذوي الاحتياج، وأول جمعية خيرية تحصل على شهادة الآيزو 2008 :9001 وأول جمعية خيرية تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة على مستوى المملكة، بالإضافة إلى أنها أول جمعية سعودية تحصد شهادة الاعتراف بالتميز فئة 4 نجوم من قبل المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، بالإضافة لتميزها في العديد من المشاريع الصحية الرائدة والمشاركة التطوعية الفاعلة انطلاقًا من رسالتها "كيان مجتمعي صحي خيري" يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعية وفقًا لأولوية الاحتياج.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
03:47 PM

منجزات وبرامج.. "زمزم" تحتفي بخدمة نصف مليون مستفيد منذ تأسيسها

أول "خيرية" تفوز بجائزة المؤسس للجودة وشهادتي الاعتراف بالتميز و"الآيزو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة بوصولها لخدمة أكثر من نصف مليون مستفيد حتى نهاية 2019م منذ تأسيسها قدمت لهم العلاج الخيري واستفادوا من برامجها الصحية.

وعبر المدير العام لجمعية زمزم فهد بن محمد الزهراني، عن بالغ سعادته واعتزازه بما حققته زمزم من منجزات كبيرة تعبر عن الرسالة والرؤية الطموحة من خلال تقديم خدماتها لنصف مليون مستفيد خلال خمسة عشر عامًا من العطاء في خدمة المرضى المحتاجين وعبر اثني عشر ميزة تنافسية تصب في خدمة المرضى المحتاجين.

يشار إلى أن جمعية زمزم من الجمعيات الرائدة في المملكة والتي تقدم خدماتها الطبية والصحية لذوي الاحتياج في منطقة مكة المكرمة من خلال مقرها الرئيسي بجدة وفروعها المنتشرة في مكة والقنفذة والطائف.

وقد حصلت زمزم على العديد من الجوائز المحلية والعالمية؛ حيث تسعى حسب تصريح المتحدث الرسمي إلى أن تكون الأولى على كافة الأصعدة في تقديم الخدمات الطبية، فهي أول جمعية صحية شاملة على مستوى المملكة في مساعدة المرضى ذوي الاحتياج، وأول جمعية خيرية تحصل على شهادة الآيزو 2008 :9001 وأول جمعية خيرية تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة على مستوى المملكة، بالإضافة إلى أنها أول جمعية سعودية تحصد شهادة الاعتراف بالتميز فئة 4 نجوم من قبل المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، بالإضافة لتميزها في العديد من المشاريع الصحية الرائدة والمشاركة التطوعية الفاعلة انطلاقًا من رسالتها "كيان مجتمعي صحي خيري" يعزز صحة مستهدفيه من خلال تقديم خدمات نوعية وفقًا لأولوية الاحتياج.

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