النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر: سنحسم مصير الدوري نهاية "مايو"

د ب أ: أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن موقف الدوري الممتاز لكرة القدم سيحسم خلال الشهر الحالي.

وتوقف الدوري المصري منذ منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، ووضع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يوم 25 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لتقديم الاتحادات الوطنية تصوراتها بشأن استئناف الدوري أو أسباب إلغائه.

وقال وزير الرياضة إن كل شيء سيتم اتخاذه خلال الشهر الجاري، سواء بالاستئناف أو الإلغاء وفقًا لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء فيروس كورونا.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم حالياً فيما يتعلق بانتظار رد الاتحاد الدولي (الفيفا) على إجراء انتخابات الاتحاد لمدة عام طبقا لقانون الرياضة الجديد.

وأكد صبحي في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام المصرية اليوم السبت أن اللجنة الخماسية انتهت بالفعل من وضع اللائحة الجديدة المقرر أن تجري عليها الانتخابات المقبلة, حيث تقوم الوزارة بدراستها قبل عرضها على الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في الموافقة عليها أو تعديل أي من بنودها.

فيروس كورونا الجديد مصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
مصر: سنحسم مصير الدوري نهاية "مايو"
سبق

د ب أ: أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن موقف الدوري الممتاز لكرة القدم سيحسم خلال الشهر الحالي.

وتوقف الدوري المصري منذ منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، ووضع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يوم 25 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لتقديم الاتحادات الوطنية تصوراتها بشأن استئناف الدوري أو أسباب إلغائه.

وقال وزير الرياضة إن كل شيء سيتم اتخاذه خلال الشهر الجاري، سواء بالاستئناف أو الإلغاء وفقًا لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء فيروس كورونا.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم حالياً فيما يتعلق بانتظار رد الاتحاد الدولي (الفيفا) على إجراء انتخابات الاتحاد لمدة عام طبقا لقانون الرياضة الجديد.

وأكد صبحي في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام المصرية اليوم السبت أن اللجنة الخماسية انتهت بالفعل من وضع اللائحة الجديدة المقرر أن تجري عليها الانتخابات المقبلة, حيث تقوم الوزارة بدراستها قبل عرضها على الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في الموافقة عليها أو تعديل أي من بنودها.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
08:52 PM

مصر: سنحسم مصير الدوري نهاية "مايو"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
265

د ب أ: أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن موقف الدوري الممتاز لكرة القدم سيحسم خلال الشهر الحالي.

وتوقف الدوري المصري منذ منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، ووضع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يوم 25 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لتقديم الاتحادات الوطنية تصوراتها بشأن استئناف الدوري أو أسباب إلغائه.

وقال وزير الرياضة إن كل شيء سيتم اتخاذه خلال الشهر الجاري، سواء بالاستئناف أو الإلغاء وفقًا لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء فيروس كورونا.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم حالياً فيما يتعلق بانتظار رد الاتحاد الدولي (الفيفا) على إجراء انتخابات الاتحاد لمدة عام طبقا لقانون الرياضة الجديد.

وأكد صبحي في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام المصرية اليوم السبت أن اللجنة الخماسية انتهت بالفعل من وضع اللائحة الجديدة المقرر أن تجري عليها الانتخابات المقبلة, حيث تقوم الوزارة بدراستها قبل عرضها على الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في الموافقة عليها أو تعديل أي من بنودها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,274
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,339
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,506
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,361

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة