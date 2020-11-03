النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة: السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري

6 سنوات وموظفون بـ"صحة الباحة" بلا بدل تميز.. و"الصحة" ترد وتعد

ناشدوا عبر "سبق" المسؤولين بالإمارة والوزارة للتوجيه بصرف مستحقاتهم

أكدت صحة الباحة، أنه سيتم متابعة شكوى عدد من موظفيها لمعرفة سبب تأخير صرف مستحقاتهم منذ قرابة 6 سنوات، مؤكدةً حرصها على حقوق ومستحقات العاملين بها.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار "سبق" حول شكوى عدد من موظفي الصحة في تأخير صحة الباحة صرف بدل التميز لعام 2015.

وقال لـ"سبق" عدد من موظفي صحة الباحة: "نحن مستحقو بدل تميز عام 1436/1435هـ، وتم صرف البدل لموظفي الباب الأول في صحة الباحة وتفاجأنا بتأخير صرف البدل لموظفي الباب الثاني على نظام التشغيل الذاتي لـ 22 موظفًا وموظفة، وتم اعتماد البدل لنا، ولكن للأسف عند سؤال قسم الاستحقاقات في صحة الباحة لم يفدنا أحد منهم أين معاملة صرف البدل".

وأضافوا: "برغم خطاب مدير الشؤون الصحية السابق الدكتور عبده الزبيدي لمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية منذ عام 2017 إلا أنه لم يتغير شيء".

وتابعوا: "نناشد المسؤولين في إمارة المنطقة ووزارة الصحة بالتوجيه بصرف مستحقاتنا، فحكومتنا تعنى أشد عناية بالقطاع الصحي، وما أمر به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قبل أيام بصرف نصف مليون ريال للممارسين الصحيين المتوفين في كورونا إلا دليل على ذلك".

وأوضح متحدث صحة الباحة ماجد الشطي لـ"سبق"، أنه "سيتم متابعة الشكوى لمعرفة سبب تأخيرها، وتؤكد صحة الباحة حرصها على حقوق ومستحقات العاملين بها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
6 سنوات وموظفون بـ"صحة الباحة" بلا بدل تميز.. و"الصحة" ترد وتعد
سبق

أكدت صحة الباحة، أنه سيتم متابعة شكوى عدد من موظفيها لمعرفة سبب تأخير صرف مستحقاتهم منذ قرابة 6 سنوات، مؤكدةً حرصها على حقوق ومستحقات العاملين بها.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار "سبق" حول شكوى عدد من موظفي الصحة في تأخير صحة الباحة صرف بدل التميز لعام 2015.

وقال لـ"سبق" عدد من موظفي صحة الباحة: "نحن مستحقو بدل تميز عام 1436/1435هـ، وتم صرف البدل لموظفي الباب الأول في صحة الباحة وتفاجأنا بتأخير صرف البدل لموظفي الباب الثاني على نظام التشغيل الذاتي لـ 22 موظفًا وموظفة، وتم اعتماد البدل لنا، ولكن للأسف عند سؤال قسم الاستحقاقات في صحة الباحة لم يفدنا أحد منهم أين معاملة صرف البدل".

وأضافوا: "برغم خطاب مدير الشؤون الصحية السابق الدكتور عبده الزبيدي لمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية منذ عام 2017 إلا أنه لم يتغير شيء".

وتابعوا: "نناشد المسؤولين في إمارة المنطقة ووزارة الصحة بالتوجيه بصرف مستحقاتنا، فحكومتنا تعنى أشد عناية بالقطاع الصحي، وما أمر به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قبل أيام بصرف نصف مليون ريال للممارسين الصحيين المتوفين في كورونا إلا دليل على ذلك".

وأوضح متحدث صحة الباحة ماجد الشطي لـ"سبق"، أنه "سيتم متابعة الشكوى لمعرفة سبب تأخيرها، وتؤكد صحة الباحة حرصها على حقوق ومستحقات العاملين بها".

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
02:23 PM

6 سنوات وموظفون بـ"صحة الباحة" بلا بدل تميز.. و"الصحة" ترد وتعد

ناشدوا عبر "سبق" المسؤولين بالإمارة والوزارة للتوجيه بصرف مستحقاتهم

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
69

أكدت صحة الباحة، أنه سيتم متابعة شكوى عدد من موظفيها لمعرفة سبب تأخير صرف مستحقاتهم منذ قرابة 6 سنوات، مؤكدةً حرصها على حقوق ومستحقات العاملين بها.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار "سبق" حول شكوى عدد من موظفي الصحة في تأخير صحة الباحة صرف بدل التميز لعام 2015.

وقال لـ"سبق" عدد من موظفي صحة الباحة: "نحن مستحقو بدل تميز عام 1436/1435هـ، وتم صرف البدل لموظفي الباب الأول في صحة الباحة وتفاجأنا بتأخير صرف البدل لموظفي الباب الثاني على نظام التشغيل الذاتي لـ 22 موظفًا وموظفة، وتم اعتماد البدل لنا، ولكن للأسف عند سؤال قسم الاستحقاقات في صحة الباحة لم يفدنا أحد منهم أين معاملة صرف البدل".

وأضافوا: "برغم خطاب مدير الشؤون الصحية السابق الدكتور عبده الزبيدي لمدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية منذ عام 2017 إلا أنه لم يتغير شيء".

وتابعوا: "نناشد المسؤولين في إمارة المنطقة ووزارة الصحة بالتوجيه بصرف مستحقاتنا، فحكومتنا تعنى أشد عناية بالقطاع الصحي، وما أمر به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قبل أيام بصرف نصف مليون ريال للممارسين الصحيين المتوفين في كورونا إلا دليل على ذلك".

وأوضح متحدث صحة الباحة ماجد الشطي لـ"سبق"، أنه "سيتم متابعة الشكوى لمعرفة سبب تأخيرها، وتؤكد صحة الباحة حرصها على حقوق ومستحقات العاملين بها".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,847
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,960

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة