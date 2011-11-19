مدير تعليم القريات: زيارة خادم الحرمين تأتي تكريمًا عظيمًا لأهالي الجوف

قال: المنطقة تستقبل اليوم قائدًا حقّق لوطنه ولشعبه مكانة عالمية

قال مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي في كلمة بمناسبة الزيارة المباركة لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف، إن منطقة الجوف تعيش هذه الأيام سعادة كبيرة بمقدم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - حيث تأتي هذه الزيارة الميمونة تكريمًا عظيمًا لأهالي منطقة الجوف ورعاية كريمة منه ـ أيده الله ـ لأبنائه في الجوف فقد حرص قادة هذه الدولة المباركة على تلمس احتياجات مواطنيهم وقضائها وتطوير المناطق والمحافظات والمراكز والهجر.

وقال "الثبيتي" مرحبًا: "أهلاً بخادم الحرمين الشريفين قائدًا عظيمًا لوطن عظيم وأهلاً بسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية المباركة - حفظهما الله - ومنطقة الجوف تشهد في جميع محافظاتها ومراكزها تطورًا ملحوظًا بقيادة ورعاية كريمة من سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ومن سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف فما تحقق من تطور خلال فترة وجيزة مؤشر كبير لما ستشهده المنطقة خلال الأيام القادمة من رقي وتطور وازدهار ودعواتنا الدائمة لهما بالتوفيق".

وأضاف : "إننا في منطقة الجوف نستقبل اليوم قائدًا حقّق لوطنه ولشعبه الكثير حتى أصبحت بلادنا الغالية في مكانة عالمية ودولية كبيرة ويتكبد اليوم عناء السفر ليكون بيننا ومعنا وقلوبنا قبل ألسنتنا ترحب بمقدمه الميمون الذي أبهج القلوب في جوفنا الغالي، وإنني نيابة عن منسوبي ومنسوبات تعليم القريات أرحّب بقائد الوطن وقائد التعليم ورائده وأتقدّم لمقامه الكريم بصادق الولاء وعظيم الامتنان على ما حظي به التعليم عامة وتعليم القريات خاصة من دعمٍ كبير ومشروعات عملاقة سيكون لها أبلغ الأثر وأطيبه في تطور التعليم إن شاء الله".

وختم مدير تعليم القريات كلمته بالدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ليبقى قائدًا للحزم والعزم لبناء وطن الشموخ والعزّة وأن يحفظ ولي عهده الأمين وبالصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.