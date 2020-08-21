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خام "برنت" يقفز فوق الـ60 دولارًا

بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 60 دولارًا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بياناتٌ انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية؛ لكن المخاوف المستمرة من ركود عالمي محتمل حدّت من المكاسب.

وزاد خام القياس العالمي برنت 33 سنتًا أو 0.6% إلى 60.36 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع 0.5% عند التسوية يوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز"، صعد الخام الأمريكي 17 سنتًا أو 0.3% إلى 56.30 دولارًا للبرميل.

وأشارت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس.

وكان محللون قد توقعوا تراجع المخزونات 1.9 مليون برميل.

وقال إدوارد مويا محلل الأسواق لدى أواندا في نيويورك: "لعل أسعار الخام تتلقى دعمًا من تقرير إيجابي عن المخزونات من معهد البترول الأمريكي، ربما يشير إلى أكبر انخفاض في كاشينج منذ فبراير 2018، إذا أقرته إدارة معلومات الطاقة".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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خام "برنت" يقفز فوق الـ60 دولارًا
سبق

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 60 دولارًا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بياناتٌ انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية؛ لكن المخاوف المستمرة من ركود عالمي محتمل حدّت من المكاسب.

وزاد خام القياس العالمي برنت 33 سنتًا أو 0.6% إلى 60.36 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع 0.5% عند التسوية يوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز"، صعد الخام الأمريكي 17 سنتًا أو 0.3% إلى 56.30 دولارًا للبرميل.

وأشارت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس.

وكان محللون قد توقعوا تراجع المخزونات 1.9 مليون برميل.

وقال إدوارد مويا محلل الأسواق لدى أواندا في نيويورك: "لعل أسعار الخام تتلقى دعمًا من تقرير إيجابي عن المخزونات من معهد البترول الأمريكي، ربما يشير إلى أكبر انخفاض في كاشينج منذ فبراير 2018، إذا أقرته إدارة معلومات الطاقة".

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
11:38 AM

خام "برنت" يقفز فوق الـ60 دولارًا

بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 60 دولارًا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بياناتٌ انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية؛ لكن المخاوف المستمرة من ركود عالمي محتمل حدّت من المكاسب.

وزاد خام القياس العالمي برنت 33 سنتًا أو 0.6% إلى 60.36 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع 0.5% عند التسوية يوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز"، صعد الخام الأمريكي 17 سنتًا أو 0.3% إلى 56.30 دولارًا للبرميل.

وأشارت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس.

وكان محللون قد توقعوا تراجع المخزونات 1.9 مليون برميل.

وقال إدوارد مويا محلل الأسواق لدى أواندا في نيويورك: "لعل أسعار الخام تتلقى دعمًا من تقرير إيجابي عن المخزونات من معهد البترول الأمريكي، ربما يشير إلى أكبر انخفاض في كاشينج منذ فبراير 2018، إذا أقرته إدارة معلومات الطاقة".

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