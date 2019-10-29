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رئيس الوزراء الهندي يصل الرياض لحضور منتدى "مستقبل الاستثمار"

استقبله أمير الرياض بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي

وصل ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي يقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وأجريت لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح الضيف مستقبليه، وهم كل من: وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق -، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

الرياض رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الوزراء الهندي يصل الرياض لحضور منتدى "مستقبل الاستثمار"
سبق

وصل ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي يقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وأجريت لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح الضيف مستقبليه، وهم كل من: وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق -، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
01:25 AM

رئيس الوزراء الهندي يصل الرياض لحضور منتدى "مستقبل الاستثمار"

استقبله أمير الرياض بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصل ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي يقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وأجريت لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح الضيف مستقبليه، وهم كل من: وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق -، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

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