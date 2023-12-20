شاهد.. بلدية ينبع تضبط وتصادر دواجن حية تظهر عليها علامات مرضيّة

إضافة لضبط كميات من الخضار والفواكه غير صالحة للاستهلاك

ضبطت بلدية محافظة ينبع، اليوم الجمعة، ستة أقفاص من الدواجن الحية تظهر على عدد منها علامات مرضيّة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل بيعها للمواطنين والمقيمين؛ حيث تمت مصادرة الدجاج وإتلافه.

جاء ذلك ‏بعد أن نفذت وكالة البلدية للخدمات بالتعاون مع دوريات الأمن، ظهر اليوم الجمعة؛ حملة لمعالجة وضع الباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية أمام الجوامع ومساجد ‎المحافظة؛ حيث تم ضبط كميات من الخضار والفواكه غير صالحة للاستهلاك.