"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة على محافظة الرايس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظة الرايس.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٥ عصرًا.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظة الرايس.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٥ عصرًا.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظة الرايس.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٥ عصرًا.
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظة الرايس.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٥ عصرًا.