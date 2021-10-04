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"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة على محافظة الرايس

تؤدي إلى ارتفاع الموج وتدني الرؤية وتستمر حتى 5 عصرًا

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظة الرايس.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٥ عصرًا.

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"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة على محافظة الرايس
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظة الرايس.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٥ عصرًا.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
08:37 AM

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة على محافظة الرايس

تؤدي إلى ارتفاع الموج وتدني الرؤية وتستمر حتى 5 عصرًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظة الرايس.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٥ عصرًا.

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