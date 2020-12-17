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في أول رد فعل على إعدام "مشرف".. الجيش الباكستاني: استقبلنا الحكم بالألم والحزن

اتهمته محكمة خاصة بالخيانة العظمى

أعرب الجيش الباكستاني، اليوم (الثلاثاء) عن ألمه؛ بسبب حكم الإعدام الذي صدر بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك في أول رد فعل للجيش الباكستاني على الحكم.

وقال الجيش فيبيان أوردته "رويترز": "القرار الذي أصدرته محكمة خاصة بشأن الجنرال المتقاعد برويز مشرف استقبل بالألم والحزن بين صفوف أفراد وقادة القوات المسلحة الباكستانية".

وقضت محكمة باكستانية بالإعدام غيابياً على مشرف بتهمة الخيانة العظمى، استنادًا إلى قراره فرض حالة الطوارئ عام 2007 عندما كان يواجه معارضة متنامية لحكمه.

الجيش الباكستاني برويز مشرف

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في أول رد فعل على إعدام "مشرف".. الجيش الباكستاني: استقبلنا الحكم بالألم والحزن
سبق

أعرب الجيش الباكستاني، اليوم (الثلاثاء) عن ألمه؛ بسبب حكم الإعدام الذي صدر بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك في أول رد فعل للجيش الباكستاني على الحكم.

وقال الجيش فيبيان أوردته "رويترز": "القرار الذي أصدرته محكمة خاصة بشأن الجنرال المتقاعد برويز مشرف استقبل بالألم والحزن بين صفوف أفراد وقادة القوات المسلحة الباكستانية".

وقضت محكمة باكستانية بالإعدام غيابياً على مشرف بتهمة الخيانة العظمى، استنادًا إلى قراره فرض حالة الطوارئ عام 2007 عندما كان يواجه معارضة متنامية لحكمه.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
06:58 PM
اخر تعديل
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
09:26 PM

في أول رد فعل على إعدام "مشرف".. الجيش الباكستاني: استقبلنا الحكم بالألم والحزن

اتهمته محكمة خاصة بالخيانة العظمى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب الجيش الباكستاني، اليوم (الثلاثاء) عن ألمه؛ بسبب حكم الإعدام الذي صدر بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك في أول رد فعل للجيش الباكستاني على الحكم.

وقال الجيش فيبيان أوردته "رويترز": "القرار الذي أصدرته محكمة خاصة بشأن الجنرال المتقاعد برويز مشرف استقبل بالألم والحزن بين صفوف أفراد وقادة القوات المسلحة الباكستانية".

وقضت محكمة باكستانية بالإعدام غيابياً على مشرف بتهمة الخيانة العظمى، استنادًا إلى قراره فرض حالة الطوارئ عام 2007 عندما كان يواجه معارضة متنامية لحكمه.

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