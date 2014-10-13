"الراجحي" عن الصعوبات التقنية في خدماته المصرفية: نعمل على حلها

كشف مصرف الراجحي اليوم، عن وجود بعض الصعوبات التقنية أثناء تنفيذ بعض الخدمات المصرفية.
وقال المصرف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: يؤسفنا ذلك، ونعمل على حلها في أقرب وقت.
كشف مصرف الراجحي اليوم، عن وجود بعض الصعوبات التقنية أثناء تنفيذ بعض الخدمات المصرفية.
وقال المصرف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: يؤسفنا ذلك، ونعمل على حلها في أقرب وقت.مصرف الراجحي
كشف مصرف الراجحي اليوم، عن وجود بعض الصعوبات التقنية أثناء تنفيذ بعض الخدمات المصرفية.
وقال المصرف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: يؤسفنا ذلك، ونعمل على حلها في أقرب وقت.
كشف مصرف الراجحي اليوم، عن وجود بعض الصعوبات التقنية أثناء تنفيذ بعض الخدمات المصرفية.
وقال المصرف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: يؤسفنا ذلك، ونعمل على حلها في أقرب وقت.