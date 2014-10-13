وقال المصرف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: يؤسفنا ذلك، ونعمل على حلها في أقرب وقت.

كشف مصرف الراجحي اليوم، عن وجود بعض الصعوبات التقنية أثناء تنفيذ بعض الخدمات المصرفية.

"الراجحي" عن الصعوبات التقنية في خدماته المصرفية: نعمل على حلها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-13 كشف مصرف الراجحي اليوم، عن وجود بعض الصعوبات التقنية أثناء تنفيذ بعض الخدمات المصرفية. وقال المصرف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: يؤسفنا ذلك، ونعمل على حلها في أقرب وقت.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 03:10 PM

"الراجحي" عن الصعوبات التقنية في خدماته المصرفية: نعمل على حلها المصرف عبّر عن أسفه وأكد أنه يعمل على إصلاحها في أقرب وقت





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كشف مصرف الراجحي اليوم، عن وجود بعض الصعوبات التقنية أثناء تنفيذ بعض الخدمات المصرفية.

وقال المصرف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: يؤسفنا ذلك، ونعمل على حلها في أقرب وقت.