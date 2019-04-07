مع تمتعهم بالوعي.. كيف يُفشل العرب إستراتيجية إيران الرقمية للتدخل في شؤون أوطانهم؟

حسابات وهمية.. وروابط مسمومة

رغم أن إيران تتدخل بالفعل في شؤون عدد من الدول العربية، ويأخذ تدخلها عدة أشكال من التورط العسكري والسياسي المباشر، إلا أنها لجأت في السنوات الأخيرة إلى وضع إستراتيجية للتدخل الرقمي في العالم العربي، من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في مخاطبة المواطنين العرب؛ ما يثير عدة تساؤلات حول هدف إيران من وضع تلك الإستراتيجية، والمعطيات التي تستند إليها في وضعها، ونوع التدخل الذي تستهدفه عبر توظيف منصات التواصل الاجتماعي.

السعي المحموم

يعود إقدام إيران على وضع إستراتيجية للتدخل الرقمي في العالم العربي، إلى سعيها المحموم إلى تصدير ثورتها لدول المنطقة، خصوصاً الدول العربية، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 415 مليون نسمة – حسب دراسة أعدها ثلاثة باحثين في معهد أكسفورد للإنترنت – وطموحها لاختراق هذا العدد الكبير من المواطنين العرب، والعبث بتركيبتهم المذهبية المغايرة لمذهبها الشيعي الاثنى عشري، انطلاقاً من هذا المعطى المهم، اعتمدت الخطة على استغلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن 44 في المئة من العرب يملك إمكانية الوصول للإنترنت، ونسبة كبيرة من هؤلاء يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما يتيح لإيران عملياً الوصول إلى ملايين العرب، والتواصل معهم بحرية، لا سيما مع استخدام حسابات وهمية منسوبة في مواقعها الجغرافية إلى دول عربية.

أما نوع الهدف الذي بنت عليه إيران إستراتيجيتها، فيكشف عنه ما لفتت إليه الدراسة السالفة الذكر من أن إيران لم تركز في نشاطها على "فيسبوك" و"تويتر" و"انستجرام" على التواصل مع أشخاص، وإنما ركزت على نشر وجهات نظرها من الأحداث الجارية، بالإضافة إلى الدعوة لمذهبها الشيعي الإثنى عشري، من خلال نشر روابط مسمومة في التغريدات تحيل إلى مواقع إلكترونية إيرانية، وأخرى تابعة لميليشيات موالية لها؛ مثل ميليشيا حزب الله اللبناني؛ ما يستنتج معه أن إيران تهدف إلى نشر أيديولوجيتها التي تقوم على نعرة مذهبية وعنصرية حادة.

الدور المحوري

ووفقاً لدراسة معهد أكسفورد فإن إستراتيجية إيران لم تحقق أهدافها؛ لأن مكوناتها غير قادرة على تحقيق نتائج يُعتدّ بها، لكن هناك سبب آخر مهم لعب دوراً محورياً في إفشال الإستراتيجية الإيرانية، ويصعب تجاهله هنا، وهو وعي المواطنين العرب بالخطر الذي تمثله إيران على أوطانهم، ووجود حاجز نفسي قوي وضخم في نفوسهم، يحول بينهم وبين إمكانية حدوث أي نوع من التجاوب، ناهيك عن التفاهم مع النظام الإيراني، الذي يتفاخر ببسط نفوذه على عواصم أربع دول عربية، وهذا ما يجب أن يعول عليه في هزيمة الخطة الإيرانية.

فالمواطنون العرب عليهم واجب وطني في التصدي لإستراتيجية إيران للتدخل في شؤون بلدانهم، لاسيما في ظل تمتُّعهم بالوعي الكافي لأبعاد الخطر الإيراني، لكن لا يجب أن يتوقف دورهم عند حدود عدم التجاوب مع الدعايات الإيرانية المضللة فحسب، فإلى جانب ذلك يمكنهم أن ينهضوا بدور في إفشال تلك الإستراتيجية، التي تستهدف أمنهم وتركيبتهم السكانية وسلامهم الاجتماعي، من خلال التوعية بالحسابات الوهمية التي تستخدمها اللجان الإلكترونية الإيرانية، والرد على المزاعم والافتراءات التي تنشر في تدوينات هذه اللجان على مواقع التواصل.

