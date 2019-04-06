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تحت شعار رؤية 2030.. انطلاق رحلة الـ1700 كيلو غدًا من تبوك إلى جازان

عبر دراجة هوائية .. والرحلة تستغرق 30 يومًا من شمال السعودية إلى جنوبها

يستعد الرحالة عبد الله بن علي زين الدين (٣٩ سنة) للقيام غدًا برحلة عبر دراجة هوائية من شمال السعودية إلى جنوبها؛ إذ ستنطلق الرحلة من تبوك إلى جازان بمسافة تقدر بـ1700 كيلومتر، تحت شعار رؤية 2030. وقد تم اختيار مدينة تبوك نقطة انطلاق لما تشهده من مشاريع اقتصادية كبرى ضمن رؤية السعودية 2030 التي يقودها مهندس الرؤية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال الرحالة عبد الله بن علي زين الدين لـ"سبق": إن الرحلة ستنطلق غدًا من مدينة تبوك مرورًا بمحافظة العلا والمدينة المنورة – رابغ – جدة – القنفذة – بيش – جازان. ومن المتوقع أن تستغرق 30 يومًا. مبينًا أن الجهات الداعمة هي وزارة الدفاع، القوات البرية الملكية السعودية، الهيئة العامة للرياضة، الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.

وسيكون للرحلة جانب إنساني بعنوان "سجل وأنقذ حياة"؛ وذلك للتوعية بأهمية وسهولة التبرع بالخلايا الجذعية، وأنها آمنة؛ إذ يتم زراعة الخلايا الجذعية لمعالجة أمراض سرطان الدم والأنيميا المنجلية، وبعض الأمراض الوراثية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحت شعار رؤية 2030.. انطلاق رحلة الـ1700 كيلو غدًا من تبوك إلى جازان
سبق

يستعد الرحالة عبد الله بن علي زين الدين (٣٩ سنة) للقيام غدًا برحلة عبر دراجة هوائية من شمال السعودية إلى جنوبها؛ إذ ستنطلق الرحلة من تبوك إلى جازان بمسافة تقدر بـ1700 كيلومتر، تحت شعار رؤية 2030. وقد تم اختيار مدينة تبوك نقطة انطلاق لما تشهده من مشاريع اقتصادية كبرى ضمن رؤية السعودية 2030 التي يقودها مهندس الرؤية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال الرحالة عبد الله بن علي زين الدين لـ"سبق": إن الرحلة ستنطلق غدًا من مدينة تبوك مرورًا بمحافظة العلا والمدينة المنورة – رابغ – جدة – القنفذة – بيش – جازان. ومن المتوقع أن تستغرق 30 يومًا. مبينًا أن الجهات الداعمة هي وزارة الدفاع، القوات البرية الملكية السعودية، الهيئة العامة للرياضة، الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.

وسيكون للرحلة جانب إنساني بعنوان "سجل وأنقذ حياة"؛ وذلك للتوعية بأهمية وسهولة التبرع بالخلايا الجذعية، وأنها آمنة؛ إذ يتم زراعة الخلايا الجذعية لمعالجة أمراض سرطان الدم والأنيميا المنجلية، وبعض الأمراض الوراثية.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
10:30 PM

تحت شعار رؤية 2030.. انطلاق رحلة الـ1700 كيلو غدًا من تبوك إلى جازان

عبر دراجة هوائية .. والرحلة تستغرق 30 يومًا من شمال السعودية إلى جنوبها

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بدر الجبل - تبوك
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يستعد الرحالة عبد الله بن علي زين الدين (٣٩ سنة) للقيام غدًا برحلة عبر دراجة هوائية من شمال السعودية إلى جنوبها؛ إذ ستنطلق الرحلة من تبوك إلى جازان بمسافة تقدر بـ1700 كيلومتر، تحت شعار رؤية 2030. وقد تم اختيار مدينة تبوك نقطة انطلاق لما تشهده من مشاريع اقتصادية كبرى ضمن رؤية السعودية 2030 التي يقودها مهندس الرؤية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال الرحالة عبد الله بن علي زين الدين لـ"سبق": إن الرحلة ستنطلق غدًا من مدينة تبوك مرورًا بمحافظة العلا والمدينة المنورة – رابغ – جدة – القنفذة – بيش – جازان. ومن المتوقع أن تستغرق 30 يومًا. مبينًا أن الجهات الداعمة هي وزارة الدفاع، القوات البرية الملكية السعودية، الهيئة العامة للرياضة، الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.

وسيكون للرحلة جانب إنساني بعنوان "سجل وأنقذ حياة"؛ وذلك للتوعية بأهمية وسهولة التبرع بالخلايا الجذعية، وأنها آمنة؛ إذ يتم زراعة الخلايا الجذعية لمعالجة أمراض سرطان الدم والأنيميا المنجلية، وبعض الأمراض الوراثية.

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