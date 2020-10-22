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بيشة وعيادات "تطمن".. 33913 مستفيداً منذ بدء العمل

متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة

قدمت عيادات "تطمن" في بيشة خدماتها لـ33913 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال "6" عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من مركز صحي مخطط 1 (24 ساعة)، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة، ومركز صحي خثعم (16 ساعة).


يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخري لفيروس كورونا. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيشة وعيادات "تطمن".. 33913 مستفيداً منذ بدء العمل
سبق

قدمت عيادات "تطمن" في بيشة خدماتها لـ33913 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال "6" عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من مركز صحي مخطط 1 (24 ساعة)، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة، ومركز صحي خثعم (16 ساعة).


يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخري لفيروس كورونا. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
10:40 AM

بيشة وعيادات "تطمن".. 33913 مستفيداً منذ بدء العمل

متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
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قدمت عيادات "تطمن" في بيشة خدماتها لـ33913 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال "6" عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من مركز صحي مخطط 1 (24 ساعة)، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة، ومركز صحي خثعم (16 ساعة).


يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخري لفيروس كورونا. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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