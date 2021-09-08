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مايكروسوفت تطلق تحذيراً من هجمات سيبرانية تطارد ملفات "أوفيس"

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحذيراً خطيراً من هجمات سيبرانية تطارد ملفات "أوفيس".

وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن بعض المهاجمين يستغلون ثغرة أمنية لتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد باستخدام ملفات "أوفيس".

وأشار التقرير إلى أن مايكروسوفت اكتشفت ثغرة في خوادم "ويندوز"، وبالأخص إصداري ويندوز 7 و10.

ويتمكن المهاجمون، من خلال تلك الثغرة من إرسال برمجيات خبيثة في ملفات "أوفيس"، التي بمجرد فتحها تحمل برمجيات خبيثة تمكن الهاكرز من التحكم من حاسب الضحية عن بعد.

وأبلغ عدد من الباحثين الأمنيين، حول تلك الثغرة في ملفات "أوفيس"، والتي وصفوها بأنها تشكل تهديداً خطيراً على كل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز".

ولم تطرح بعدُ شركة "مايكروسوفت" تحديثاً أمنياً لمعالجة تلك الثغرة الخطيرة، ولكنها نصحت المستخدمين بعدم فتح أي ملفات "أوفيس" غير موثوق فيها.

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مايكروسوفت تطلق تحذيراً من هجمات سيبرانية تطارد ملفات "أوفيس"
سبق

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحذيراً خطيراً من هجمات سيبرانية تطارد ملفات "أوفيس".

وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن بعض المهاجمين يستغلون ثغرة أمنية لتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد باستخدام ملفات "أوفيس".

وأشار التقرير إلى أن مايكروسوفت اكتشفت ثغرة في خوادم "ويندوز"، وبالأخص إصداري ويندوز 7 و10.

ويتمكن المهاجمون، من خلال تلك الثغرة من إرسال برمجيات خبيثة في ملفات "أوفيس"، التي بمجرد فتحها تحمل برمجيات خبيثة تمكن الهاكرز من التحكم من حاسب الضحية عن بعد.

وأبلغ عدد من الباحثين الأمنيين، حول تلك الثغرة في ملفات "أوفيس"، والتي وصفوها بأنها تشكل تهديداً خطيراً على كل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز".

ولم تطرح بعدُ شركة "مايكروسوفت" تحديثاً أمنياً لمعالجة تلك الثغرة الخطيرة، ولكنها نصحت المستخدمين بعدم فتح أي ملفات "أوفيس" غير موثوق فيها.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
06:32 PM

مايكروسوفت تطلق تحذيراً من هجمات سيبرانية تطارد ملفات "أوفيس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحذيراً خطيراً من هجمات سيبرانية تطارد ملفات "أوفيس".

وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن بعض المهاجمين يستغلون ثغرة أمنية لتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد باستخدام ملفات "أوفيس".

وأشار التقرير إلى أن مايكروسوفت اكتشفت ثغرة في خوادم "ويندوز"، وبالأخص إصداري ويندوز 7 و10.

ويتمكن المهاجمون، من خلال تلك الثغرة من إرسال برمجيات خبيثة في ملفات "أوفيس"، التي بمجرد فتحها تحمل برمجيات خبيثة تمكن الهاكرز من التحكم من حاسب الضحية عن بعد.

وأبلغ عدد من الباحثين الأمنيين، حول تلك الثغرة في ملفات "أوفيس"، والتي وصفوها بأنها تشكل تهديداً خطيراً على كل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ويندوز".

ولم تطرح بعدُ شركة "مايكروسوفت" تحديثاً أمنياً لمعالجة تلك الثغرة الخطيرة، ولكنها نصحت المستخدمين بعدم فتح أي ملفات "أوفيس" غير موثوق فيها.

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