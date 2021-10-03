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وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تطوير المناهج ومجالات التدريب المهني والتقني

فرق عمل مشتركة لإعداد إطار التعاون المستقبلي بين البلدين

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن بُعد اليوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية الدكتور طارق جلال شوقي، لبحث وتعزيز مجالات التعاون في الجوانب التعليمية والتدريب الفني بين البلدين الشقيقين.


واستعرض الجانبان خلال اللقاء تجارب البلدين في مجال التعليم عن بُعد خلال جائحة فيروس كورونا، وتطوير المناهج والخطط الدراسية، ومجالات التدريب المهني والتقني.

كما جرى خلال اللقاء تشكيل فرق عمل مشتركة لإعداد إطار مجالات التعاون المستقبلية بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

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وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تطوير المناهج ومجالات التدريب المهني والتقني
سبق

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن بُعد اليوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية الدكتور طارق جلال شوقي، لبحث وتعزيز مجالات التعاون في الجوانب التعليمية والتدريب الفني بين البلدين الشقيقين.


واستعرض الجانبان خلال اللقاء تجارب البلدين في مجال التعليم عن بُعد خلال جائحة فيروس كورونا، وتطوير المناهج والخطط الدراسية، ومجالات التدريب المهني والتقني.

كما جرى خلال اللقاء تشكيل فرق عمل مشتركة لإعداد إطار مجالات التعاون المستقبلية بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
11:27 PM

وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تطوير المناهج ومجالات التدريب المهني والتقني

فرق عمل مشتركة لإعداد إطار التعاون المستقبلي بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن بُعد اليوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية الدكتور طارق جلال شوقي، لبحث وتعزيز مجالات التعاون في الجوانب التعليمية والتدريب الفني بين البلدين الشقيقين.


واستعرض الجانبان خلال اللقاء تجارب البلدين في مجال التعليم عن بُعد خلال جائحة فيروس كورونا، وتطوير المناهج والخطط الدراسية، ومجالات التدريب المهني والتقني.

كما جرى خلال اللقاء تشكيل فرق عمل مشتركة لإعداد إطار مجالات التعاون المستقبلية بين المملكة وجمهورية مصر العربية.

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